На 1350 гривень більше: кому з українців підвищать виплати з 1 квітня

У Східному міжрегіональному управлінні Державної служби України з питань праці пояснили, у кого з українців з 1 квітня зарплата становитиме 12 тисяч гривень.

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Деякі українці з 1 квітня почнуть отримувати більшу зарплату. Так, їхні місячні доходи збільшаться на 1 350 гривень, розповіли у Східному міжрегіональному управлінні Державної служби України з питань праці.

Виплати збільшаться у громадян, які приєдналися до державного проєкту "Армія відновлення" та виконують суспільно корисну роботу. Зазначається, що зміни передбачені постановою Кабміну від 27 жовтня 2023 року №1119 "Про внесення змін до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану".

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Таким чином оплата за виконання суспільно корисних робіт за відпрацьований повний місяць уже збільшилася, а з 1 квітня 2024 року збільшиться на 1 350 гривень і становитиме 12 тисяч гривень.

Які роботи виконують учасники "Армії відновлення"

Проєкт "Армія відновлення" був запущений урядом 2022 року для підтримки громадян, які під час повномасштабної війни з Росією залишилися без роботи. Як зазначали в Міністерстві економіки, види суспільно важливих робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні. З претендентами підписують строковий трудовий договір на період виконання робіт. Найчастіше людям пропонують такі види зайнятості:

забезпечення життєдіяльності постраждалих унаслідок бойових дій;

розвантаження, розфасовка і доставка гуманітарної допомоги;

соціальні послуги для ВПО;

плетіння маскувальних сіток;

консервування продукції, приготування їжі для потреб ЗСУ;

пошиття та ремонту військової форми та амуніції;

догляд за пораненими військовослужбовцями в госпіталях і лікарнях;

розбір завалів, відновлення та ремонт зруйнованого внаслідок російських атак житла;

розчищення транспортних шляхів, пошкоджених унаслідок бойових дій;

будівництво блокпостів;

будівництво, ремонт та облаштування укриттів і сховищ цивільного захисту;

зміцнення дамб;

заготівля дров для потреб ЗСУ та населення.

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Нагадаємо, 1 квітня в Україні підвищиться мінімальна заробітна плата (МЗП), тому Фокус детально розбирався, скільки зароблятимуть українці після змін. Також на громадян чекають зміни з пенсіями, оскільки ці виплати прив'язані до мінімалки.