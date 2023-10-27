В три этапа: Кабмин увеличил оплату в "Армии восстановления"

По решению правительства, оплата труда безработных в рамках проекта "Армия восстановления" увеличена до 10 тысяч гривен.

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В рамках проекта "Армия восстановления" в Украине за выполнение выполнение общественно полезных работ теперь будут платить в полтора раза больше. За месяц сумма оплаты труда составит до 10 050 грн. О решении Кабмина, принятом в пятницу, 27 октября, сообщается на сайте Министерства экономики.

Проект "Армия восстановления" был запущен правительством год назад, чтобы обеспечить занятость людям, оставшимся без работы. Л сегодняшнего дня безработные, занятые на общественных работах в рамках проекта, получали за свой труд минимальную зарплату – 6700 гривен.

"За почти год существования этого проекта к таким работам было привлечено более 62 тысяч безработных в 19 регионах. Сегодня мы приняли решение об увеличении оплаты труда в полтора раза", – сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Сколько будут платить в "Армии восстановления"

Согласно решению Правительства, месячная зарплата в рамках проекта будет увеличена в три этапа:

с 1 ноября 2023 года – 10050 грн;

с 1 января 2024 года – 10 650 грн;

с 1 апреля 2024 года – 12 000 грн.

Какие виды работ выполняет "Армия восстановления"

На какие именно работы направлять "Армию восстановления", определяет руководство областей в зависимости от нужд региона. Вакансии сообщают центрам занятости, которые предлагают из безработным, вставшим на учет. При найме на работу заключается срочный трудовой договор.

Чаще всего безработным предлагаются следующие виды занятости:

обеспечение жизнедеятельности пострадавших в результате боевых действий;

разгрузка, расфасовка и доставка гуманитарной помощи;

социальные услуги для ВПЛ;

плетение маскировочных сеток;

консервирование продукции, приготовление еды для нужд ВСУ;

пошив и ремонта военной формы и амуниции;

уход за ранеными военнослужащими в госпиталях и больницах;

разбор завалов, восстановление и ремонт разрушенного в результате российских атак жилья;

расчистка транспортных путей, поврежденных в результате боевых действий;

строительство блокпостов;

строительство, ремонт и обустройство укрытий и убежищ гражданской защиты;

укрепление дамб;

заготовка дров для нужд ВСУ и населения.

Напомним, по мнению заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурмы, Южная Корея является хорошим примером построения и трансформации украинской экономики после победы. Для этого нужно предоставить гарантии безопасности, полностью интегрироваться в европейский рынок и принять необходимый пакет реформ, которые сделают Украину самой удобной локацией для бизнеса на европейском континенте.

Ранее Фокус писал, что зарплаты украинцев стремительно растут, а страна испытывает кадровый голод. Миграция за границу и внутри страны, мобилизация и отток кадров в благотворительные и волонтерские проекты — основные причины, почему в 2023 году работодатели переживают острую потребность в сотрудниках.