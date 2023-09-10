Шурма: Южная Корея является хорошим примером построения и трансформации украинской экономики после победы — СМИ

У Украины есть шанс стать и Южной Кореей в Европе, и новой Силиконовой долиной в Европе тогда, когда мы сможем предоставить гарантии безопасности, полностью интегрироваться в европейский рынок и принять необходимый пакет реформ, которые сделают Украину самой удобной локацией для бизнеса на европейском континенте.

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Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма сказал в ходе общения с журналистами на ежегодном форуме Ялтинской Европейской Стратегии в пятницу, 8 сентября.

"Экономический визионер Нил Фергюсон и Ларри Финк (главный исполнительный директор BlackRock) провели параллели с Южной Кореей, которая является очень хорошим примером того, как мы должны построить и трансформировать экономику после победы. Это один из самых ярких примеров, который мы сейчас рассматриваем, выписывая проект экономической политики, который будем имплементировать в Украине", — сказал он.

Шурма назвал три ключевых критерия для старта трансформации Украины. Это — гарантии безопасности, то есть вступление в НАТО, интегрирование в европейский рынок — то есть вступление в ЕС, а также принятие пакета реформ, которые превратят Украину в удобную локацию для бизнеса в Европе.

Напомним, 8-9 сентября 2023 года в Киеве проходит 18-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES). YES – форум, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. В рамках форума проходит диалог между лидерами Украины, ЕС, США и других частей мира.