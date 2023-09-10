Шурма: Південна Корея є гарним прикладом побудови і трансформування української економіки після перемоги — ЗМІ

Україна має шанс стати і Південною Кореєю в Європі, і новою Силіконовою долиною в Європі тоді, коли ми зможемо надати гарантії безпеки, повністю інтегруватися у європейський ринок і прийняти необхідний пакет реформ, що зроблять Україну найзручнішою локацією для бізнеса на європейському континенті.

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Про це заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, як повідомляють ЗМI, сказав під час спілкування з журналістами на щорічному форумі Ялтинської Європейської Стратегії в п’ятницю, 8 вереэсня.

"Економічний візіонер Ніл Ферґюсон і Ларрі Фінк, (головний виконавчий директор BlackRock) дуже добре провели паралелі з Південною Кореєю, яка є дуже гарним прикладом того, як ми повинні побудувати і трансформувати економіку після перемоги. Це один з найяскравіших прикладів, який ми зараз розглядаємо, виписуючи проєкт економічної політики, який ми будемо імплементувати в Україні", — сказав він.

Шурма назвав три ключові критерії для старту трансформації України. Це — гарантії безпеки, тобто вступ до НАТО, інтегрування в європейський ринок — тобто вступ до ЄС, а також прийняття пакету реформ, які перетворять Україну на найзручнішу локацію для бізнесу в Європі.

Нагадаємо, 8-9 вересня 2023 року у Києві проходить 18-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES).