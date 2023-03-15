В Минэкономики назвали количество привлеченных украинцев в "Армию восстановления"

На оплату работ в рамках "Армии восстановления" направлено 63 млн. грн. К ней присоединились люди из 14 регионов, больше всего из Полтавской и Донецкой областей.

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К проекту "Армия восстановления" присоединились 9,5 тысячи безработных украинцев. На оплату их услуг направлено 63 млн. грн. Об этом 15 марта сообщила Татьяна Бережная, заместитель министра экономики, во время брифинга, видео которого опубликовано на YouTube.

Она отметила, что инициатива правительства введена во время активно вторжения российских войск. Главная цель – привлечь людей, состоящих на учете в центрах занятости. Их силы направлены на восстановление нашего государства.

В настоящее время присоединили 9,5 тысячи человек в 14 регионах. Среди лидеров Полтавская область — 2 800 человек, Донецкая — 1400 человек, Киевская — 1300 человек и Сумская — 1280 человек.

Люди чаще всего выполняют функции восстановления жилья и помещений, которые были повреждены вследствие захватнических действий россиян. Происходит создание защитных сооружений гражданской защиты, разгрузки и фасовки гуманитарной помощи, которая направляется из других государств, а также предоставление социальных услуг в "пунктах несокрушимости".

Проект "Армия восстановления" украинское правительство ввело осенью 2022 года. В его рамках люди, потерявшие работу, получили возможность работать на восстановление страны. Они выполняют общественно полезные работы. С безработными заключается соответствующий срочный трудовой договор на период выполнения указанных работ, оплата составляет не менее 6700 грн.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков в апреле 2002 года заявил, что вовлеченных в восстановление городов мужчин не будут призывать в армию. Граждане будут проводить масштабную реконструкцию поврежденных объектов. По его словам, Украине необходимо для восстановления большее количество строителей. Первые работы начались на территории Черниговской и Киевской областей, а затем и в других регионах, пострадавших в результате российского вторжения.