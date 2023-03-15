У Мінекономіки назвали кількість залучених українців до "Армії відновлення"

На оплату робіт в рамках "Армії відновлення" спрямовано 63 млн грн. До неї долучилися люди з 14 регіонів, найбільше — з Полтавської та Донецької областей.

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До проєкту "Армія відновлення" долучилися 9,5 тисяч безробітних українців. На оплату їхніх послуг спрямовано 63 млн грн. Про це 15 березня повідомила Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки, під час брифінгу, відео якого опубліковано на YouTube.

Вона зазначила, що ініціатива урядом запроваджена під час активно вторгнення російських військ. Головна мета – залучити людей, що перебувають на обліку у центрах зайнятості. Їхні сили спрямовані на відбудову нашої держави.

Наразі долучили 9,5 тисяч людей в 14 регіонах. Серед лідерів є Полтавська область – 2 800 осіб, Донецька – 1400 осіб, Київська – 1300 осіб та Сумська – 1280 осіб.

Люди найчастіше виконують функції щодо відновлення житла та приміщень, які були пошкоджені внаслідок загарбницьких дій росіян. Відбувається створення захисних споруд цивільного захисту, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, яка надсилається з інших держав, а також надання соціальних послуг в Пунктах незламності.

Проєкт "Армія відновлення" український уряд запровадив восени 2022 року. В його рамках люди, що втратили роботу, отримали можливість працювати на відбудову країни. Вони виконують суспільно корисні роботи. З безробітними укладається відповідний строковий трудовий договір на період виконання зазначених робіт, оплата складає щонайменше 6700 грн.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков у квітні 2002 року заявив, що залучених до відновлення міст чоловіків не призиватимуть до армії. Громадяни проводитимуть масштабну реконструкцію пошкоджених об'єктів. З його слів, Україні потрібна для відновлення більша кількість будівельників. Перші роботи почалися на території Чернігівської та Київської областей, а згодом й в інших регіонах, які постраждали внаслідок російського вторгнення.