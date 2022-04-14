Залучених до відновлення міст чоловіків не призиватимуть до армії, — голова Мінінфраструктури

За словами Олександра Кубракова, Україні зараз необхідно ремонтувати мости, будинки та дороги. Тому таких чоловіків можуть тимчасово звільняти від військового призову.

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В Україні належить провести масштабну реконструкцію пошкоджених об'єктів. Для цього потрібно багато будівельників. Чоловіків, які зайняті на таких роботах, звільнять від військового обов'язку. Про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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За словами міністра, зараз заплановано три етапи відновлення. Насамперед необхідно налагодити транспортне сполучення, для цього будуватимуть тимчасові мости та дороги. Роботи вже йдуть у Київській та Чернігівській областях.

Другий етап — ремонт пошкоджених будівель. На ці цілі із резервного фонду бюджету виділяють 1 млрд грн. За ці гроші мають на меті замінити вікна, поставити двері, полагодити дах.

Третій етап — забезпечення житлом людей, будинки яких повністю зруйновані.

"Це теж поділяється на два етапи: тимчасове житло, яке, я сподіваюся, ми досить швидко побачимо, якісне нормальне житло — наші люди не повернуться, якщо це буде щось незрозуміле. А далі залежить від ситуації", — Кубраков.

[ + – ] Міністр інфраструктури Олександр Кубраков Фото: УНІАН

Для виконання цих завдань потрібно багато робочої сили. Міністр припускає, що залученим до цих робіт чоловікам даватимуть броню.

"Я думаю, що точно для частини людей буде бронювання, — сказав Олександр Кубраков. — Так само як було, наприклад, з водіями вантажівок у логістичних компаніях. У перші дні вони теж зіткнулися з цією проблемою, що є вантажівки, мережі супермаркетів, яким потрібно перевозити продукти, але немає водіїв. Наразі більш-менш питання розв'язане. Ми бронюємо якусь частину людей саме під такі завдання, вони нічим іншим не займаються".

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, через три тижні після вторгнення Росії прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сума збитків від військової агресії перевищила $500 млрд.

"Попередні розрахунки кажуть, що зараз прямі одноразові втрати для України становлять понад $565 млрд. Власне, це кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу — і завдяки коштам репатріації РФ, і завдяки коштам наших партнерів", — сказав Шмигаль.