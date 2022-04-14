Привлеченных к восстановлению городов мужчин не будут призывать в армию, — глава Мининфраструктуры

По словам Александра Кубракова, Украине сейчас необходимо ремонтировать мосты, дома и дороги. Поэтому таких мужчин могут временно освобождать от военного призыва.

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В Украине предстоит провести масштабную реконструкцию поврежденных объектов. Для этого потребуется много строителей. Мужчин, занятых на таких работах, освободят от воинской обязанности. Об этом в интервью "НВ" заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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По словам министра, сейчас запланировано три этапа восстановления. Прежде всего, необходимо наладить транспортное сообщение, для этого будут строить временные мосты и дороги. Работы уже идут в Киевской и Черниговской областях.

Второй этап — ремонт поврежденных зданий. На эти цели из резервного фонда бюджета выделяют 1 млрд. грн. За эти деньги намереваются заменить окна, поставить двери, починить крышу.

Третий этап — обеспечение жильем людей, дома которых полностью разрушены.

"Это тоже разделяется на два этапа: временное жилье, которое, я надеюсь, мы довольно быстро увидим, качественное нормальное жилье — наши люди не вернутся, если это будет что-то непонятное. А дальше зависит от ситуации", — Кубраков.

[ + – ] Министр инфраструктуры Александр Кубраков Фото: УНИАН

Для выполнения этих задач потребуется много рабочей силы. Министр предполагает, что занятым на этих работах мужчинам будут давать бронь.

"Я думаю, что точно для части каких-то людей будет бронирование, — сказал Александр Кубраков. — Так же как было, например, с водителями грузовиков в логистических компаниях. В первые дни они тоже столкнулись с этой проблемой, что есть грузовики, сети супермаркетов, которым нужно перевозить продукты, но нет водителей. Сейчас более или менее вопрос решен. Мы бронируем какую-то часть людей именно под такие задачи, они ничем другим не занимаются".

Напомним, как сообщал Фокус, спустя три недели после вторжения России премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сумма ущерба от военных действий превысила $500 млрд.

"Предварительные расчеты говорят, что сейчас прямые единовременные потери для Украины составляют более $565 млрд. Собственно, это те средства, которые потребуются, чтобы восстанавливать наше государство — и за счет средств репатриации РФ, и за счет средств наших партнеров", — сказал Шмыгаль.