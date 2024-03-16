Повышение минимальной зарплаты в Украине — это способ увеличивать налоги с малого бизнеса и минимальные стандарты оплаты труда в бюджетном секторе, говорят эксперты. Что изменится в связи с ростом минималки уже через две недели, узнал Фокус.

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С 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год вырастет на 900 грн и составит 8000 грн в месяц. Это самое большое повышение за время полномасштабной войны, но богаче украинцы не станут. Во-первых, из-за того, что половина зарплат находится в тени, рост минималки приведет не к росту реальных доходов, а лишь к их "отбеливанию". Во-вторых, вместе с ростом минимальной зарплаты будут расти и цены.

Увеличение минималки: как теперь растут налоги и реальные зарплаты

Ни для кого не секрет, что в Украине значительная часть работодателей официально выплачивает сотрудникам только минимальную зарплату, с которой взимаются налоги (18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора). Кроме того, работодатель платит 22% единого социального взноса.

Сумму, превышающую размер минимальной зарплаты, работодатели часто платят "в конверте", то есть без уплаты налогов. Поэтому, повышая минимальную зарплату, государство увеличивает базу налогообложения и, соответственно, поступления в госбюджет НДФЛ (налога на доходы) и ЕСВ (единого соцвзноса). Ведь компании вынуждены подтягивать официальную часть зарплат сотрудников до уровня минималки.

Плюсами роста минимальной зарплаты является частичный вывод бизнеса из тени и увеличение суммы отчислений в госбюджет

"Повышение минимальной зарплаты в Украине — это способ увеличивать налоги с малого бизнеса и минимальные стандарты оплаты труда в бюджетном секторе, — отметил в комментарии Фокусу аналитик Даниил Монин. — С 2022 года минималка росла достаточно медленно — на 3% в октябре 2022-го и на 6% с 1 января 2024-го. И это неудивительно, ведь кризис в экономике всегда ведет к убыткам владельцев и частому замораживанию зарплат. Нельзя сказать, что сейчас ситуация значительно улучшилась, но какая-то стабилизация если не с настоящим ростом, то хотя бы откатом от дна присутствует. Поэтому в целом повышение минималки — это правильный шаг".

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Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин соглашается: плюсом роста минимальной зарплаты является частичный вывод бизнеса из тени и увеличение суммы отчислений в госбюджет. В то же время есть и минусы — необходимость повышать зарплаты бюджетникам. "Дело в том, что к минимальной зарплате привязан первый разряд тарифной сетки. Поэтому вместе с увеличением минималки нужно увеличивать зарплату врачам, учителям, госслужащим. И все это бременем ложится на бюджет, ведь увеличение налогов из-за роста минималки не перекрывает расходы на увеличение зарплат бюджетников", — говорит Пендзин.

Вместе с увеличением минималки вырастут зарплаты врачей, учителей, госслужащих Фото: UNICEF

Ждем повышения: цены будут расти, занятость может сократиться

Единого мнения относительно влияния повышения минимального размера заработной платы на экономику нет. Например, говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, довольно специфически реагирует на такие события рынок труда. Граждане, занятые на средне- и высокооплачиваемых рабочих местах в частном секторе, повышение минималки не ощущают: оплата и занятость здесь сохраняются на том же уровне. "А вот в низкооплачиваемых сегментах частного сектора возможны изменения. В случае значительного повышения минимального размера оплаты труда занятость в низкооплачиваемом сегменте может снизиться, — отметил Орыщак в разговоре с Фокусом. — Работодателям приходится сохранять маржинальность либо за счет сокращения персонала, либо повышением цен на свои товары и услуги . Реализация второй опции пока ограничена, ведь падение уровня жизни украинцев и дальнейшее повышение налогов дают мало возможностей бизнесу для повышения цен. Поэтому остается первый вариант".

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Совокупная индексация минималки в 2024 году с 6700 до 8000 грн составляет 19%. По словам Орыщака, учитывая предыдущий опыт, такой прирост может увеличить безработицу в низкооплачиваемом сегменте рынка труда Украины на 1 п.п. А вот в госсекторе, как и в сегменте средне- и высокооплачиваемых рабочих мест частного сектора, изменений из-за повышения минималки обычно нет.

Работодателям придется либо сокращать персонал, либо повышать цены на свои товары и услуги Фото: Facebook

Все вверх: как изменятся соцвыплаты, штрафы и пенсии

Вместе с минималкой вырастет Единый социальный взнос (ЕСВ), который напрямую зависит от размера минимальной заработной платы. С 1 апреля ЕСВ составит 1760 грн, что почти на 200 грн больше, чем отчисляли с 1 января (1562 грн). Вполне логично, что также изменится максимальная база начисления ЕСВ, равная 15 МЗП. С 1 апреля этот показатель вырастет со 106 500 грн до 120 000 грн.

ЕСВ составит 1760 грн, что почти на 200 грн больше, чем отчисляли с 1 января (1562 грн)

"Вместе с минимальной зарплатой с 01.04.2024 повышение предусмотрено для оплаты больничных и отпусков в связи с беременностью и родами, потому что больничные, в случае отсутствия тарифной ставки по должности, рассчитываются исходя из минимальной заработной платы, а декретные, рассчитанные из заработной платы лица, не могут быть меньше размера пособия, исчисленного из минимальной зарплаты, — отметила в комментарии Фокусу адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

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Для пенсионеров в возрасте более 65 лет, у которых имеется необходимый трудовой и страховой стаж, увеличится гарантированная сумма минимальной пенсии. Дело в том, что для них размер пенсионных выплат должен быть не менее 40% от минимальной зарплаты. В частности, в январе этот показатель вырос с 2680 до 2840 гривен, а с 1 апреля размер минимальной гарантированной пенсии увеличится до 3200 гривен.

В то же время увеличение размера минимальной заработной платы влечет за собой и увеличение сумм налогов, которые исчисляются с привязкой к минималке, продолжает юрист. В первую очередь это касается физических лиц-предпринимателей, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерских хозяйств.

С 1 апреля размер минимальной гарантированной пенсии увеличится до 3200 гривен Фото: УНІАН

Как ранее писал Фокус, с 1 апреля изменится размер налогов, которые платят физические лица-предприниматели (ФЛП). Ставка единого налога зависит от группы и от уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМТЛ):

І группа — 302,80 грн (до 10% ПМТЛ);

ІІ группа — 1420 грн (до 20% МЗП);

ІІІ группа — не зависит от МЗП (5% дохода или 3% дохода плюс налог на добавленную стоимость).

Чтобы соответствовать критериям определенной группы плательщиков налога, ФЛП должны не выходить за предельные объемы дохода, которые зависят от МЗП. С 1 апреля это:

І группа — 1 336 000 грн (167 минималок);

ІІ группа — 6 672 000 грн (834 минималок);

ІІІ группа — 9 336 000 грн (1167 минималок).

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"Также будут увеличены суммы штрафов, — говорит Елена Воронкова. — Это актуально для нарушений трудового законодательства. Например, теперь допуск лица к выполнению работы без заключения трудового контракта (договора) обойдется собственнику уже не в 71 000 грн, а в 80 000 грн".