Большие отчисления с зарплат: как в Украине решили повысить налоги для граждан

Правительство утвердило план налоговых изменений в Украине, оформленный документом Национальная стратегия доходов до 2030 года. Там указано о будущем росте налогов для граждан. Фокус исследовал детали.

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Утвержденная правительством стратегия предлагает реформировать налог на доходы физлиц, отменив единый для всех налог на доходы на уровне 18%. То есть, планируют ввести прогрессивную шкалу, и таким образом, чем выше будет доход человека, тем выше налог (НДФЛ) он будет платить. Об этом пишет Фокус в статье "Новые налоги, абсолютный контроль банковских счетов. Каких важных изменений ожидать украинцам".

Прогрессивная шкала НДФЛ существует во многих странах. В частности, такая шкала есть для налогоплательщиков в Польше. Там НДФЛ для дохода до 30 тыс злотых в месяц составляет 12%, если доход от 30 до 120 тысяч — ставка налога 12% минус 3,6 тыс злотых, а для тех, у кого доход более 120 тыс злотых действует ставка 32%.

Если подобную систему введут в Украине, то будет несколько ставок, которые будут зависеть от объема ежемесячного дохода гражданина. Правда, в Национальной стратегии доходов до 2030 года о конкретных ставках налога информации нет. Вероятно, такие ставки будут в законопроекте, который должен внести изменения в Налоговый кодекс Украины.

"Согласно Национальной стратегии доходов, вслед за реформированием упрощенной системы налогообложения следуют изменения в налогообложении наемного труда. Поскольку налог на доходы физических лиц в Украине не имеет прогрессивности и базируется на фиксированной ставке 18 %, введенной в 2016 году, он требует изменений. Эта ставка была введена из-за невозможности получения налоговыми органами информации от банковских учреждений об объемах фактических поступлений на счета налогоплательщиков. Но это положительно повлияло на поступления в бюджет. Сейчас Нацстратегия предлагает восстановить прогрессивную шкалу ставок для лиц с высокими доходами, превышающими установленный законом уровень. Вероятно, этот налог будет отчисляться из официального дохода физического лица, как это работает сейчас, но также будут и нововведения. Поскольку, как указано в документе, "простое введение прогрессивной шкалы в налогообложении НДФЛ без изменения инструментов администрирования этого налога не является эффективным". Но как именно будет происходить отчисление НДФЛ, пока не уточняется", — комментирует Андрей Шабельников, управляющий партнер АО EVRIKA.

При прогрессивной шкале налога у человека мало стимулов зарабатывать больше, говорят эксперты

Экономические эксперты не одобряют инициативы введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

"Введение еще двух ставок (две значительно повышенные от 18% ставки НДФЛ) не является оптимальным решением для Украины. Повышенная ставка уменьшает стимулы к труду — чем выше ставка налога, тем меньше мотивация человека работать больше или зарабатывать больше. Кроме того, это приведет к увеличению стимулов для уклонения от налогообложения, усложнению администрирования, нарушению принципа справедливости. Считаем нужным сохранить единую ставку НДФЛ как фактора более справедливого и удобного администрирования — налогоплательщики тратят значительно меньше времени и усилий на соблюдение процедур контроля, осуществления налоговых платежей и на проверки", — говорится в выводах экспертов Экономической экспертной платформы.

Ранее Фокус писал, что в Украине реформируют упрощенную систему налогообложения. В Министерстве финансов планируют, что после реформы в нашей стране заработает польская модель налогообложения ФЛП.

Также напомним, Кабмин Украины планирует провести масштабную реформу в сфере налогов после принятия новой Национальной стратегии доходов. И одной из идей реформы является налогообложение любых поступлений на карту физлица в размере 18%.