Новые налоги, абсолютный контроль банковских счетов. Каких важных изменений ждать украинцам

Недавно правительство утвердило Национальную стратегию доходов до 2030 года. В документе говорится о планах усилить администрирование налогов, ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, а также отменить банковскую тайну — предоставить налоговикам доступ ко всем финансовым данным физических лиц. Фокус выяснил, чего ждать украинцам и когда планируется введение реформы НДФЛ.

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Утвержденная недавно правительством Национальная стратегия доходов Украины — это дорожная карта реформирования налоговой и таможенной системы, а также усовершенствования процедур налогового и таможенного администрирования. В самой Нацстратегии говорится о том, что этот документ необходим "для обеспечения потенциала удовлетворения фискальных потребностей в среднесрочной перспективе". Также авторы документа (то есть Министерство финансов) считают, что стратегия поддерживает экономический рост через уменьшение неравенства и неэффективности в политике и администрировании доходов.

"Это видение будущей системы доходов Украины, что придает четкости и цели реформам", — говорится в документе. Там объясняют: стратегическим результатом Нацстратегии является достижение и удержание отношения доходов к номинальному ВВП на уровне не менее довоенного уровня (≈27% от ВВП, без учета ЕСВ). Вместе с тем, этот показатель будет достигнут поэтапно, а сначала главный акцент будет на стабилизации текущего уровня поступлений в бюджет. В целом в стратегии наибольшее внимание уделено реформам налогового законодательства для бизнеса, но не обошли авторы реформы вниманием и обычных граждан. Фокус исследовал, какие налоги будут платить физлица в случае реализации Нацстратегии и какие риски скрывает в себе желание правительства предоставить налоговой свободный доступ к банковским счетам всех украинцев.

Платите больше: какие налоги на доходы планируют ввести в Украине

Сейчас налог на доходы физических лиц составляет 18%, он не имеет прогрессивности, то есть, независимо от уровня доходов все граждане должны платить 18% от ежемесячного дохода. Конечно, речь идет об официальных доходах. Хотя, согласно Налоговому кодексу, все так называемые неофициальные доходы граждане должны отмечать в ежегодных декларациях, и по результатам такого ежегодного декларирования платить 18% от суммы полученных в течение года так называемых "дополнительных доходов". Однако, понятно, что сейчас в Украине такие декларации заполняют и сдают единицы, эксперты оценивают количество декларантов в пределах 200 тысяч ежегодно.

Утвержденная правительством стратегия предлагает реформировать налог на доходы физлиц, отменив единый для всех налог 18%. То есть, ввести прогрессивную шкалу, и таким образом, чем выше будет доход человека, тем выше налог (НДФЛ) он будет платить.

Повышенная ставка уменьшает стимулы к труду — чем выше ставка налога, тем меньше мотивация человека работать, говорят экономисты

По мнению налогового консультанта Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александры Томашевской, прогрессивная шкала НДФЛ — это европейская практика, от которой Украина в свое время отошла.

"Еще в СССР была прогрессивная шкала, а также так называемый годовой перерасчет дохода с доплатой или возвратом налога. Имеет смысл для увеличения бюджетных поступлений, но Арсений Яценюк в свое время отказался от этого подхода из-за очень сложного администрирования. Представьте, ошибка в одном из месяцев или неточный расчет влекут налоговые последствия через весь год", — рассказала Фокусу Томашевская.

"В Украине надо исходить из того, что прогрессивная шкала сложнее в администрировании, она уничтожает средний класс, который и так в плачевном состоянии, она побуждает к злоупотреблениям, и по этим причинам от нее уже дважды отказывались", — комментирует Владимир Дубровский, старший экономист CASE Ukraine.

Если правительство воплотит идеи Нацстратегии, то для определенной категории граждан размер НДФЛ будет увеличен Фото: Pexels

Эксперты Экономической экспертной платформы вообще уверены, что введение еще двух ставок (две значительно повышенные от 18% ставки НДФЛ) не является оптимальным решением для Украины. По их мнению, повышенная ставка уменьшает стимулы к труду — чем выше ставка налога, тем меньше мотивация человека работать больше или зарабатывать больше. Кроме того, это приведет к увеличению стимулов для уклонения от налогообложения, усложнению администрирования, нарушению принципа справедливости.

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Интересно, что в Нацстратегии нет определения, какими именно будут новые налоги на доходы для граждан, чей уровень доходов "превышает установленный законодательством". Андрей Шабельников, управляющий партнер АО EVRIKA говорит, что вероятно, этот налог будет отчисляться с официального дохода физического лица, как это работает сейчас, но также будут и нововведения. "Поскольку, как указано в документе, "простое введение прогрессивной шкалы в налогообложении НДФЛ без изменения инструментов администрирования этого налога не является эффективным". Но как именно будет происходить отчисление НДФЛ, пока не уточняется", — говорит эксперт.

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Важной частью Нацстратегии является намерение в рамках усовершенствования администрирования НДФЛ предоставить налоговой доступ к банковским счетам граждан. Теоретически речь идет о том, что налоговики должны увидеть состояние счетов, посчитать доходы и составить за гражданина самостоятельно его декларацию, которую ему придется только подписать. Но эксперты предостерегают, что такая практика вряд ли приведет к положительным последствиям.

"Налоговики получают полный доступ к информации об объеме и обороте средств всех налогоплательщиков, в том числе и физических лиц, на их счетах в банках (без решения суда и уголовных производств). Это создает значительные коррупционные риски и возможно только при добровольном согласии налогоплательщика. Указанное, наряду с отменой моратория на проверки во время войны, создает политику чрезвычайно агрессивного сбора налогов. Однако опыт 2020-2022 гг. четко показал, что отсутствие проверок почти никак не сказалось на уплате налогов", — говорят аналитики Экономической экспертной платформы.

В Украине планируется ввести массовое декларирование доходов граждан Фото: Pexels

Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, объясняет: эта идея пришла из европейской налоговой системы, где вопрос банковской тайны очень ограничен, например, в Польше налоговая может запрашивать доступ к счетам без решения суда.

"Еще в 2014 в ЕС договорились об обмене информацией о банковских клиентах и их доходах — Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приняла Единый стандарт отчетности — CRS (что и означает автоматический обмен информацией). Собирается информация о счетах клиентов (компаний и физлиц), которая передается фискальным органам своей страны, а они, в свою очередь, передают данные налоговым органам страны, резидентом которой лицо или предприятие является. Но CRS предусматривает высокие требования к сохранению конфиденциальности, плюс стандарт сохранения персональных данных, без него такой обмен не происходит", — рассказал Игорь Ясько.

Запланировано, что налоговики должны увидеть состояние счетов гражданина, посчитать доходы и составить его декларацию, которую ему придется только подписать

В Украине тоже беспокоятся о вопросе защиты персональных данных. В Нацстратегии говорится, что в 2024-2025 годах планируют внести изменения в законодательство Украины в части установления правил использования налоговыми органами (персонифицированной) деперсонифицированной информации о налогоплательщиках. "Согласно Нацстратегии, доступ к информации об объеме и обороте средств налогоплательщиков на их счетах в банках все же будет предоставлен, но планируют применить подходы с кодированием, чтобы деперсонифицировать эти данные. Но насколько надежной будет эта система и не повлечет ли она дополнительную утечку персональных данных украинцев, можно только догадываться. В свою очередь использование доступа к этой информации может способствовать коррупционным рискам и чрезмерному давлению как на бизнес, так и на физических лиц", — говорит Андрей Шабельников.

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Как рассказал Фокусу Денис Эрсой, старший юрист практики налогов/транзакционного и международного налогообложения юридической компании Arzinger, если Минфин планирует изменить систему декларирования таким образом, что налоговые органы будут самостоятельно рассчитывать налогооблагаемый доход на основании информации, которую они получат по банковским счетам, а налогоплательщикам нужно будет соглашаться с этими расчетами или нет, то такая реформа может открыть ящик Пандоры. "Связано это с тем, что на счета налогоплательщиков поступают не только средства, которые подлежат налогообложению, но и те, которые ранее были обложены налогами или в принципе освобождаются от налогообложения. Соответственно, налоговая может ошибочно обложить эти доходы налогами, а плательщику нужно будет тратить время, чтобы доказать ошибочность такого подхода. Однако, в любом случае все будет зависеть от того, каким образом будет реализована эта реформа", — отметил Денис Эрсой.

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Не согласна с идеей раскрыть банковские данные граждан для налоговой и Александра Томашевская.

"В Европе это не является распространенным, и я считаю эту идею откровенно плохой. У нас люди пострадали от многочисленных несправедливых реформ и просто заберут деньги из банков. Даже в Германии, которая является эталоном дисциплины и сознательного отношения граждан к своим налоговым обязанностям, нет этого. Откровенно говоря, не думаю, что до этого дойдет, это популизм", — отметила эксперт.

В Украине хотят предоставить налоговой доступ к информации об объеме и обороте средств налогоплательщиков на их счетах в банках. Но насколько надежной будет эта система?

Говоря о декларировании и доступе налоговиков к банковским счетам граждан, Владимир Дубровский отметил Фокусу, что это недопустимо, ведь дает налоговикам огромные возможности для злоупотреблений и для политического давления. "Физлицам будут налоговики выставлять счет, а они будут откупаться за процент, как это сейчас происходит с налоговыми накладными бизнеса. Об отмене банковской тайны речь не может идти вообще. В Украине пока никакие попытки расширения контроля со стороны государства неприемлемы", — уверен эксперт.

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В Нацстратегии указано, что перед тем, как будет введена реформа НДФЛ, должны быть выполнены некоторые условия.

Какие именно условия должны предшествовать введению изменений в налогообложении физлиц:

Выполнение мероприятий, определенных подразделом "Безопасность использования данных и доступ к информации об объеме и обороте средств налогоплательщиков на их счетах в банках", которые касаются реформы налогового администрирования в части обеспечения конфиденциальности и защиты данных в системах ГНС (в том числе информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов).

(в том числе информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов). Разработка центральными органами исполнительной власти, к полномочиям которых законом отнесено формирование политики в сфере социального обеспечения, поддержки ветеранов войны и лиц, пострадавших в результате военных действий, вооруженной агрессии (Минсоцполитики, Минветеранов, Пенсионным фондом и т.д.), стратегических документов, которые будут содержать оценки расходов на социальную сферу в периоде послевоенного восстановления и связанные с ними потребности в доходах бюджета после завершения (прекращения) военного положения (с особым акцентом на пенсионное обеспечение, поддержку участников войны).

То есть, должны быть созданы безопасные условия для использования персональных данных, на что может потребоваться несколько лет. Следовательно, срочных изменений в законодательстве о налогообложении физических лиц и декларировании доходов вряд ли следует ждать. Кроме того, некоторые эксперты отмечают, что Нацстратегия — огромный документ, но все же это определенная декларация о намерениях, а не изменения в законодательство, и в итоге, когда дело дойдет до реализации, все может быть иначе, или же до многих пунктов документа дело так и не дойдет.

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"Понятно, что налоги будут повышены, потому что Украина сегодня достигла наибольшего уровня дефицита государственного бюджета и внешнее финансирование получать будет все сложнее. Однако мне кажется, что до воплощения в жизнь "дойдет" лишь часть написанного. Искренне надеюсь, что идея тотального контроля и автоматического отбора денег на налоги не будет воплощена", — отметила Александра Томашевская.

А по мнению Игоря Ясько, запланированные стратегией реформы, если они действительно будут реализованы, вряд ли сработают, а вот последствия таких реформ будут ужасными.

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