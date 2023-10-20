Налоги "по-польски" для ФОПов. Как в Украине хотят повысить ставки единого налога

Related video

Недавно глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Украина рассматривает возможность введения польской модели налогообложения ФЛП на упрощенном налогообложении. Он также отметил, что реформа упрощенной системы является требованием Международного валютного фонда, поскольку единый налог в Украине сейчас функционирует больше как система уклонения от налогообложения для крупного и среднего бизнеса, чем как инструмент поддержки малого. Критика украинской системы налогообложения со стороны МВФ касается сложности существующей упрощенной системы в Украине и многочисленных возможностей, которые она предоставляет для оптимизации налогов.

Стоит отметить, что в настоящее время нет возможности проанализировать любой документ, содержащий изложенные господином Гетманцевым идеи, поэтому осуществим общий анализ польской модели налогообложения и проведем параллель с нынешней украинской системой.

Итак, сначала нужно выяснить, как выглядит польская модель ФЛП и какие существуют существенные отличия от украинской модели.

В Польше существует четыре формы налогообложения индивидуального предпринимательства:

общая, в соответствии с налоговой шкалой;

линейное налогообложение;

налоговая карточка;

единый налог на зарегистрированный доход.

Для целей, описанных г-ном Гетманцевым, будем анализировать последнюю форму — налогообложение ФЛП по единому налогу.

Какие налоги платят предприниматели в Польше

Виды деятельности: единый налог в Польше не применяется к таким видам деятельности, как аптечная деятельность, купля-продажа валютных ценностей, торговля запасными частями и аксессуарами для автотранспортных средств, производство подакцизных товаров, а также в случае осуществления деятельности в форме партнерства с мужем/женой.

Можем провести параллель с запрещенными видами деятельности на едином налоге, которые применяются в Украине: обмен иностранной валюты; организация, проведение азартных игр; производство, продажа, экспорт, импорт подакцизных товаров и тому подобное. Поэтому видим, что в части запрещенных видов деятельности польская и украинская модели являются тождественными.

В Польше существует значительно более широкий ряд налогов для различных видов деятельности, также услуги облагаются налогом по ставкам значительно выше, чем в Украине Фото: Скриншот

Лимиты дохода: польские ФОПы на едином налоге могут получать доход, не превышающий 2 млн евро, с 2024 года он увеличится до 3 млн евро в год, в то время как украинские ФОПы ограничены 7,8 млн. гривен.

Важно

Бизнес без единого налога? Как и почему в Украине хотят ввести польскую модель налогообложения

Ставка налога: в Польше применяется ставка от 2% до 17% в зависимости от видов деятельности.

Какие ставки единого налога платят предприниматели в Польше:

17% от доходов, полученных предпринимателями "свободных профессий" (адвокат, фармацевт, архитектор, инженер-строитель, аудитор, налоговый консультант, юрисконсульт, патентный поверенный, оценщик имущества и присяжный переводчик)

15% от поступлений от оптовой торговли, брокерской деятельности, предоставления услуг в сфере права, бухгалтерского учета и налогообложения и др;

14% от доходов от предоставления услуг в сфере здравоохранения, архитектурных и инжиниринговых услуг и др;

12% от поступлений от предоставления услуг в связи с установкой прикладных компьютерных программ и другие;

10% от собственного недвижимого имущества, дохода от предоставления услуг по его купле-продаже;

8,5% от дохода до суммы 100 000 злотых и 12,5% дохода от превышения более 100 000 злотых от предоставления услуг по размещению, сдаче в аренду и обслуживанию собственного недвижимого имущества и др;

8,5% от дохода от деятельности в сфере общественного питания, дохода от предоставления образовательных услуг и других;

5,5% от дохода от производственной деятельности, работ в сфере перевозки грузов автопарком грузоподъемностью более 2 тонн, от комиссионных вознаграждений, полученных от коммерческой деятельности и другие;

3% от дохода от деятельности в сфере общественного питания, предоставления услуг, связанных с животноводством и др;

2% от дохода от реализации непромышленной продукции растительного и животного происхождения и другие.

Если налогоплательщик занимается деятельностью, прибыль с которой облагается налогом по разным ставкам, налог на прибыль устанавливают согласно ставке по каждому виду деятельности. Как видим, в Польше существует значительно более широкий ряд налогов для различных видов деятельности, также услуги облагаются налогом по ставкам значительно выше, чем в Украине.

Польский опыт: к чему могут привести изменения Налогового кодекса в Украине

Польское законодательство предусматривает возможность низких налоговых ставок и упрощенный учет для предпринимателей на едином налоге. Среди минусов выделяем невозможность вычислить расходы, в том числе, на инвестиции; отсутствуют налоговые льготы и тому подобное.

Законодатели могут изменить ставки налогов, применимые к каждому конкретному виду деятельности, на примере Польши

Что же стоит ожидать украинским ФЛП в случае принятия решения перехода на "польскую систему" налогообложения?

Сложно прогнозировать последствия для украинской экономики, ФЛП и рядовых граждан, когда еще нет соответствующего законопроекта. Но, конечно, мы понимаем, что законодатели могут изменить ставки налогов, применимые к каждому конкретному виду деятельности, на примере Польши, могут установить особые льготные режимы для видов деятельности, которые являются стратегически важными для страны, или которые пока не являются достаточно развитыми.

В Варшаве владелец кофейни платит 8,5% от дохода, тогда как в Украине ФЛП на 3 группе платит 3% Фото: Pexels

Поэтому даже увеличение налоговых ставок может иметь положительные последствия, как для экономики, так и для предпринимателей. Среди таких преимуществ считаем, в частности, повышение лимита доходов (с 7,8 млн грн до 2 млн евро), возможные установления ограничений по налоговым проверкам для предпринимателей, упрощенный учет расходов и тд.

С другой стороны, находясь в условиях войны с Россией, малый бизнес может значительно пострадать от повышения ставок налогов. Это приведет к повышению цен на услуги и продукты, что в свою очередь может негативно повлиять на каждого рядового украинца.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно