Польская модель налогообложения: какие налоги платят и приведет ли к массовым проверкам бизнеса

Чтобы исключить использование упрощенной системы средним бизнесом для минимизации налоговых платежей, в Украине могут ввести польскую модель налогообложения ФЛП. Основное ее отличие от нашей упрощенки — разные ставки налогов для разных видов бизнеса. Несмотря на хорошие намерения, такое нововведение может увеличить количество проверок украинских предпринимателей, предостерегают опрошенные Фокусом эксперты.

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Так же, как и в Украине, в Польше кроме общей системы налогообложения, существуют еще две системы налогообложения — линейная и упрощенная система. Последняя пользуется особой популярностью. Об этом пишет Фокус в новой статье "Бизнес без единого налога? Как и почему в Украине хотят внедрить польскую модель налогообложения".

Упрощенная система в Польше предусматривает широкий диапазон ставок — от 2 до 20%, применение которых зависит от экономического вида деятельности предпринимателя.

"Например, ставка для предпринимателей, которые продают товары, произведенные непромышленным способом из собственного сырья животного или растительного происхождения (по сути — фермеры), составит всего 2%, общественное питание (без алкоголя) — 3%, а вот доход предпринимателя в области программного обеспечения будет подлежать ставке 17%, другие услуги — 20%", — пояснил Фокусу Юрий Гайдай, старший экономист Центра экономической стратегии.

В Польше более высокие ставки налогов у предпринимателей, которые предоставляют услуги Фото: fauxels: Pexels

Какие ставки налога для упрощенцев в Польше

2% — для продажи произведенной предпринимателем сельскохозяйственной продукции;

3% — для услуг общественного питания (без реализации алкоголя), продажи продуктов питания;

5,5% — для строительных работ, грузовых перевозок;

8,5% — для общественного питания, торговли алкоголем;

17% — для единоличной деятельности (без наемных работников) нотариусов, адвокатов, независимых консультантов;

20% — для других услуг.

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"При этом годовой лимит для такой системы — примерно 17 млн грн — вдвое больше, чем для третьей группы упрощенки в Украине и втрое больше, чем у второй", — добавил Гайдай.

По его словам, дифференцированные по видам деятельности ставки "позволяют учесть разную маржинальность, разную долю накладных расходов, рискованность деятельности и стимулировать определенные направления". Однако некоторые эксперты в комментариях Фокуса отметили риски введения аналогичной системы в Украине.

Больше расходов и проверок: какие риски несет внедрение польской модели в Украине

Польская модель налогообложения ФЛП предусматривает бухгалтерский учет, что непривычно на наших просторах.

Польская упрощенная система предусматривает бухучет, а в Украине действует кассовый метод подсчета доходов Фото: pexels.com

"Основной принцип польской налоговой системы в том, что это учет доходов и расходов по документам. Все перечисленные ставки — это не ставки единого налога, как наши, это сниженная ставка польского НДС. Описывая польскую модель, эксперты сваливают в кучу и НДС, и НДФЛ. Ставка 17% ставка — это ставка налога с доходов граждан, но если такое лицо предоставляет услуги, то дополнительно уплатит НДС в зависимости от вида деятельности. В отличие от польской, украинская упрощенная система предусматривает кассовый метод подсчета доходов: пришли деньги на счет или в кассу — есть доход, не пришли — нет дохода", — прокомментировала Фокусу эксперт по вопросам налогов Александра Томашевская.

Система налогообложения ФЛП в Польше более сложная. Ее введение приведет к увеличению расходов бизнеса. Кроме того, участятся проверки

Таким образом, польская система налогообложения усложнит жизнь нашему малому бизнесу.

"Такая система более сложная для самих ФЛП. Например, ФЛП предоставляет услуги по разным категориям, которые облагаются налогом по разным ставкам. Предпринимателю не только нужно будет тратить больше ресурса на ведение учета, могут также возникнуть предпосылки для махинаций для оптимизации налогообложения. Также потенциально увеличатся споры с налоговой по определению ставок", — сказала Фокусу исполнительный директор Союза Украинских предпринимателей (СУП) Екатерина Глазкова.

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"Если в Украине для разных видов деятельности будут разные ставки, это будет означать необходимость проверять, какой именно деятельностью занимается ФЛП. Повод для проверок и игр: делать вид, что ты занимаешься менее налогооблагаемой деятельностью, а на самом деле заниматься более налогооблагаемой. Всегда будет поле для того, чтобы где-то к чему-то прицепиться, потому что есть много видов деятельности на грани", — пояснил Фокусу старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский.

Украинским предпринимателям будет сложно привыкнуть к польской системе, ведь за 20 лет у нас сформировалось другое мировоззрение Фото: pexels.com

Если Украина выберет польскую модель, украинская "упрощенка" исчезнет как таковая, подчеркнула Томашевская.

"На все операции нужны будут документы, фактуры, накладные и т.п. Не думаю, что это сейчас вообще реально ввести в Украине, поскольку за 20 лет существования упрощенной системы у нас сформировалось другое мировоззрение", — резюмировала эксперт.

Напомним, в 2024-м из-за повышения минималки и прожиточного минимума, увеличится налогообложение ФЛП. Так, I группа будет платить 302,80 грн в месяц, II группа — 1 420 грн в месяц с 1 января 2024 года.

Также Фокус писал, что Минюст и Министерство финансов отсрочили введение привлечения к ответственности за недостоверные данные о конечных выгодоприобретателях бизнеса. Штрафы должны были появиться в октябре 2023 года, но решение отсрочили до 1 декабря.