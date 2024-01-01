Повышение минимальной зарплаты в Украине: как изменятся налоги и социальные выплаты

От размера минимальной заработной платы зависят некоторые пенсионнные выплаты, сумма ЕСВ, зарплаты бюджетников и социальные пособия по беременности и родам,

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1 января 2024 года размер минимальной заработной платы увеличился на 400 гривен и теперь составляет 7100 грн. Следующее повышение минимальной зарплаты до 8 тысяч, согласно принятому закону о госбюджете Украины, будет 1 апреля 2024 года.

Вместе с повышением минимальной зарплаты изменятся и некоторые другие платежи.

Увеличение ЕСВ с 1 января

Размер Единого социального взноса рассчитывается как 22% от суммы минимальной заработной платы. Поэтому с сегодняшнего дня налог вырастет на 88 гривен и составит 1562 гривны.

В первую очередь это коснется физических лиц предпринимателей и тех работников, которые получают минималку. При этом ставка налога (22%) не изменилась, и те, кто получал зарплату выше минимальной, продолжат платить налоги, как в прошлом году.

Законом предусмотрено, что ФЛП могут не платить ЕСВ до конца войны и еще 12 месяцев после отмены военного положения.

Также изменилась и максимальная сумма ЕСВ, которая составляет 22% от 15 минимальных зарплат.С 1 января 2024 года максимальная сумма ЕВС составляет 106 500 гривен вместо 100 500 грн.

Повышение пенсий в 2024 году

После увеличения размера минимальной зарплаты некоторым пенсионерам будут пересмотрены размеры пенсий.

В частности, пересчитают выплаты тем, кто получает пенсию по возрасту при соблюдении нескольких условий:

возраст – 65 лет и старше;

не работает и не оформлен как ФЛП;

имеет достаточный или больший страховой стаж: мужчины – 35 лет, женщины – 30 лет.

Для этих пенсионеров с 1 января 2024 года минимальный размер пенсии составляет 2 840 гривен (рассчитывается как 40% от размера минимальной зарплаты).

Работающим пенсионерам, самозанятым лицам и предпринимателям перерасчет пенсий будет производиться только после прекращения трудовой деятельности.

Зарплаты работников бюджетных предприятий и организаций

От установленного размера минимальной зарплаты зависят должностные оклады бюджетных работников. Должностные оклады с 1 декабря 2021 года и до конца 2023 года рассчитывались исходя из должностного оклада работника 1-го тарифного разряда в размере 2 893 гривны.

Ожидается, что с 1 января 2024 года должностные оклады работника 1-го тарифного разряда до 3 195 гривен, а после апрельского повышения минимальной заработной платы – до 3 600 гривен.

Кроме того, с размером минимальной зарплаты связано пособие по беременности и родам, которое теперь не может быть меньше 7100 гривен, и необлагаемый налогом размер суточных. Суточные выплаты, которые не могут быть более 10% от минимальной зарплаты теперь составляют 71 грн.

Напомним, как повлияет на пенсии повышение рожиточного минимума в 2024 году. В государственном бюджете на 2024 год правительство заложило повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. В связи с этим ожидается повышение пенсий.

Ранее Фокус писал, как должны выплачивать зарплату при работе с ненормированным графиком. В Государственной службе Украины по вопросам труда объяснили, какие есть нюансы в выплатах работникам, которые работают по нефиксированному рабочему графику.