Пенсии, зарплаты и социальная помощь: как изменятся выплаты в 2024 году

Работники ПФУ отмечают, что каждая пенсия и соцвыплата рассчитываются индивидуально в соответствии с возрастом, стажем и многими другими составляющими.

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Принятый и подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским государственный бюджет на 2024 год предусматривает повышение минимальных выплат для основных социальных и демографических групп населения. Официальное разъяснение предоставило Главное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.

Зарплата

В 2024 году установлено повышение минимальной заработной платы:

в месячном размере: с 1 января — 7 100 грн, с 1 апреля — 8 000 грн;

в почасовом размере: с 1 января — 42,6 грн, с 1 апреля — 48 грн.

Следовательно среднемесячная зарплата будет составлять:

2024 год — 21 809 грн;

2025 год — 25 732 грн;

2026 год — 30 260 грн.

Пенсия

После повышения размера прожиточного минимума для неработающих пенсионеров увеличится размер минимальной пенсии по возрасту и доплаты за стаж. Минимальная пенсия составит с 1 января 2024 года 2 361 грн.

Независимо от того, работает человек или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета будет зависеть от того, какие составляющие входят в пенсионную выплату, которая рассчитывается от прожиточного минимума.

Максимальная пенсия в 2024 году составит 23 610 грн.

Указанные перерасчеты будут проведены в автоматическом режиме.

Детские и другие соцвыплаты

С 1 января 2024 года установлены следующие размеры прожиточных минимумов для основных социальных и демографических групп населения:

общий показатель прожиточного минимума — 2 920 грн;

для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн;

для трудоспособных лиц — 3 028 грн;

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

для женщин, которые находятся в декрете и не являются предпринимателями — 757 грн;

при уходе за больным ребенком: при возрасте малыша до 6 лет — 5 126 грн, от 6 до 18 лет — 6 392 грн.

Выплаты по инвалидности

Пенсии по инвалидности: І группа — 100% пенсии по возрасту; ІІ группа — 90%; ІІІ группа — 50%.

При уходе за человеком с инвалидностью І или ІІ группы, если этот статус связан с психическим расстройством, будут выплачивать ежемесячно 2 920 грн.

Важно

Пенсии в Украине: кому ждать повышения выплат с 1 января 2024 года

Напомним, 17 декабря Фокус писал, в каких случаях для назначения пенсии придется обратиться в суд. В ПФУ отметили, что назначение пенсии без предоставления оригинала трудовой книжки, даже если есть нотариально заверенные копии всех страниц документа, невозможно.

Кроме того, Фокус сообщал, что пенсионеры определенного возраста могут получить ежемесячную надбавку к выплатам: лица в возрасте от 70 до 74 лет включительно — 300 грн; от 75 до 79 лет включительно — 456 грн; от 80 лет — 570 грн. Однако эти надбавки за возраст не получат лица, имеющие пенсионные выплаты размером более 10 340,35 грн.