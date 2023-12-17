В каких случаях для назначения пенсии придется обратиться в суд, — объяснение ПФУ

Чтобы устранить риск потери бумажной трудовой книжки и документов о трудовой деятельности, их можно загрузить на веб-портал ПФУ, отметили в ведомстве.

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В некоторых случаях решение о назначении пенсии принимают только через суд. Определенные документы должны быть поданы только в оригинале. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

В ПФУ отметили, что назначение пенсии без предоставления оригинала трудовой книжки, даже если есть нотариально заверенные копии всех страниц документа, невозможно.

Согласно постановлению № 22-1 "Об утверждении Порядка представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005, документы о стаже, возрасте и заработной плате для назначения пенсии подают только в оригиналах.

В Пенсионном фонде предупредили, если у вас отсутствуют оригиналы документов, вам придется обратиться в суд для подтверждения трудового стажа.

"Для устранения возможных рисков и негативных последствий потери бумажной трудовой книжки и документов о трудовой деятельности — загружайте их скан-копии на веб-портал Пенсионного фонда Украины", — советуют специалисты фонда.

Как это сделать

Авторизуйтесь в личном кабинете на портале ПФУ с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи). Выберите в разделе "Коммуникации с ПФУ" пункт "Сведения о трудовых отношениях". Заполните общие данные и дайте согласие на обработку персональных данных. Загрузите цветные скан-копии трудовой книжки в указанном формате. Подпишите квалифицированной электронной подписью (КЭП) и нажмите "Отправить в ПФУ".

Напомним, 10 декабря сообщалось, что в Кабмине рассказали, когда в Украине появится накопительная пенсия. По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, до запуска накопительной пенсионной системы необходимо осуществить еще очень много организационных действий.