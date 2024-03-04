Шмыгаль рассказал, будут ли в Украине задержки пенсий и зарплат (видео)

Украина продолжает выполнять свои социальные обязательства и финансировать все социальные выплаты, заверил премьер-министр.

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Зарплаты и пенсии в 2024 году украинцы будут получать вовремя. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 4 марта.

По его словам, Украина продолжает в полной мере выполнять свои социальные обязательства и финансировать все социальные выплаты. В частности речь идет и о пенсиях, которые с 1 марта были проиндексированы на 8%. Шмыгаль отметил, что это третья индексация с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Все будет вовремя — индексация и выплаты. И это важное социальное обязательство. Все остальные, а это более 30 социальных обязательств правительство и страна выполняют в полной мере. Мы не задерживаем социальные выплаты, и весь спектр "социалки" выполняется, несмотря на войну", — сказал он.

На социальное финансирование в 2024 году в бюджет заложили 469 миллиардов гривен, добавил Шмыгаль.

Напомним, 26 февраля министр финансов Сергей Марченко заявил, что обеспечивать своевременную выплату зарплат и пенсий гражданам Украина сможет до конца первого полугодия 2024 года. По его словам, для Украины очень важно получить финансовую помощь от партнеров, иначе — бюджетные проблемы станут ощутимыми для всех.

Размер мартовской индексации предполагался на уровне 13%, однако он составляет 8% из-за прошлогодней инфляции в 5,1% и незначительного роста зарплат. Перерасчет касается почти всех пенсионеров. Размер надбавки составляет от 100 до 1500 гривен.