Шмигаль розповів, чи будуть в Україні затримки пенсій і зарплат (відео)

Україна продовжує виконувати свої соціальні зобов’язання та фінансувати всі соціальні виплати, запевнив прем'єр-міністр.

Related video

Зарплати та пенсії у 2024 році українці отримуватимуть вчасно. Про це заявив на щорічній пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок, 4 березня.

За його словами, Україна продовжує повною мірою виконувати свої соціальні зобов’язання та фінансувати всі соціальні виплати. Зокрема йдеться і про пенсії, які з 1 березня були проіндексовані на 8%. Шмигаль зауважив, що це третя індексація з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Все буде вчасно — індексація та виплати. І це важливе соціальне зобов'язання. Усі інші, а це понад 30 соціальних зобов'язань, уряд і країна виконують у повній мірі. Ми не затримуємо соціальні виплати, і весь спектр "соціалки" виконується, попри війну", — сказав він.

На соціальне фінансування у 2024 році в бюджет заклали 469 мільярдів гривень, додав Шмигаль.

Нагадаємо, 26 лютого міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що забезпечувати своєчасну виплату зарплат і пенсій громадянам Україна зможе до кінця першого півріччя 2024 року. За його словами, для України дуже важливо отримати фінансову допомогу від партнерів, інакше бюджетні проблеми стануть відчутними для всіх.

Розмір березневої індексації передбачався на рівні 13%, проте він становить 8% через минулорічну інфляцію в 5,1% і незначне зростання зарплат. Перерахунок стосується майже всіх пенсіонерів. Розмір надбавки становить від 100 до 1500 гривень.