Деякі українці отримають пенсію на 1000 гривень більше у березні: кого це стосується

Розмір березневої індексації передбачався на рівні 13%, проте він становить 8% через минулорічну інфляцію в 5,1% і незначне зростання зарплат.

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З 1 березня в Україні відбулася індексація пенсій, у результаті чого виплати перерахували майже всім пенсіонерам. Розмір надбавки становить від 100 до 1500 гривень. Про це повідомили в OBOZ.UA.

Мінімальні виплати збільшилися на 100 гривень, тоді як підвищення в розмірі 1500 гривень отримали громадяни, що мали високі виплати. Зокрема, мінімальний розмір надбавки розраховував Мінсоц за формулою — половину інфляції 2023 року додали до половини середнього зростання пенсій (за три роки). Крім цього, під час воєнного стану дозволяється не проводити індексацію.

Заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак зауважили, що використовуючи дані літа 2023 року, прогнозували індексацію в розмірі 13%. Ця оцінка базувалася на прогнозах Мінекономіки щодо темпів зростання зарплат і інфляцій. Проте минулорічна інфляція була на рівні 5,1%, тоді як за три роки також незначно зросла зарплата. В результаті цьогорічна індексація становить 8%.

На скільки збільшать розмір пенсії

Підвищення стосується того розміру пенсій, який розраховувався за формулою. Проте було встановлено ліміт, а саме найменший розмір підвищення — 100 гривень для тих, хто мав невеликий розрахунковий розмір виплати.

Середній розмір доплати становить 322 гривні. На 200 гривень підвищиться пенсія тих громадян, у яких розрахунковий розмір виплат становив 2500 гривень. На 300 гривень — якщо розрахунковий розмір був на рівні 3750 гривень, на 400 гривень — хто отримував 5000 гривень, на 500 гривень — виплати в розмірі 6250 гривень. Тоді як на підвищення на 1000 гривень можуть розраховувати ті, чий розмір пенсій становив менш ніж 12500 гривень.

Нагадаємо, з 1 березня пенсійні виплати збільшилися не в усіх громадян. За словами міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович, індексація не проводиться для осіб, які вийшли на пенсію менш ніж три роки тому, та тих, чия розрахункова пенсія нижча за мінімальну.

Раніше у Пенсійному фонді розповіли, що для перерахунку пенсій громадянам не потрібно звертатися до відповідних органів, оскільки він буде автоматичним.