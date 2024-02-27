Мінімальна пенсія в Україні: що зміниться з 1 березня

Як пояснили в Пенсійному фонді, мінімальні пенсії зміняться вже навесні, оскільки в Україні зріс прожитковий мінімум.

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В Україні з 1 березня 2024 року відбудеться не тільки індексація пенсій. Так, паралельно українцям перерахують мінімальні пенсійні виплати з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що розмір мінімальних пенсій переглянуть, оскільки в перший день 2024 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб підвищився з 2 093 гривень до 2 361 гривні.

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"Збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком і доплати за понаднормовий стаж (пенсіонерам, які не працюють), надбавок і підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму", — ідеться в повідомленні держструктури.

У ПФУ також додали, що для перерахунку пенсій українцям не потрібно звертатися до відповідних органів. Перерахунок відбудеться автоматично.

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Міністр соціальної політики Оксана Жолнович 26 лютого заявила, що індексація пенсій з 1 березня відбудеться попри те, що не всі міжнародні партнери надали Україні необхідну фінансову допомогу.

"Ми маємо пам'ятати, що базово ми отримуємо внески до Пенсійного фонду України (ПФУ) з відрахувань Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Тому що краще відновлюється наша економіка, що більше в нас людей працюють "у білу" і платять єдині соціальні внески — то краще наповнюється наш Пенсійний фонд, а ми маємо змогу збільшувати наші пенсійні видатки і підвищувати пенсію", — пояснила вона.

Кому з українців у березні перерахують пенсії

У кожного пенсіонера буде свій розмір підвищення виплат. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що на перерахунок пенсійних виплат можуть розраховувати понад 10 мільйонів українців.

"Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії будуть підвищені майже на 8%. Середній розмір підвищення становитиме 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень. Розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні", — заявляв глава уряду.

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Раніше Фокус розповідав, чи будуть затримки з виплатами зарплати і пенсії у 2024 році. Також Фокус пояснював, за яким принципом будуть розраховувати виплати переселенцям з 1 березня.