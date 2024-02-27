Минимальная пенсия в Украине: что изменится с 1 марта

Как объяснили в Пенсионном фонде, минимальные пенсии изменятся уже весной, поскольку в Украине вырос прожиточный минимум.

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В Украине с 1 марта 2024 года состоится не только индексация пенсий. Так, параллельно украинцам пересчитают минимальные пенсионные выплаты с учетом нового размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что размер минимальных пенсий пересмотрят, поскольку в первый день 2024 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повысился с 2 093 гривен до 2 361 гривен.

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"Увеличиваются размеры минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, которые зависят от прожиточного минимума", — сказано в сообщении госструктуры.

В ПФУ также добавили, что перерасчета пенсий украинцам не нужно обращаться в соответствующие органы. Перерасчет состоится автоматически.

Есть ли в бюджете деньги на индексацию пенсий: ответ Минсоца

Министр социальной политики Оксана Жолнович 26 февраля заявила, что индексация пенсий с 1 марта состоится несмотря на то, что не все международные партнеры предоставили Украине необходимую финансовую помощь.

"Мы должны помнить, что базово мы получаем взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) из отчислений Единого социального взноса (ЕСВ). Поэтому чем лучше восстанавливается наша экономика, чем больше у нас людей работают "в белую" и платят единые социальные взносы — тем лучше наполняется наш Пенсионный фонд, а мы имеем возможность увеличивать наши пенсионные расходы и повышать пенсию", — объяснила она.

Кому из украинцев в марте пересчитают пенсии

У каждого пенсионера будет свой размер повышения выплат. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что на перерасчет пенсионных выплат могут рассчитывать более 10 миллионов украинцев.

"Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5 717 гривен. Размер повышения высчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине", — заявлял глава правительства.

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