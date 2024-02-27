Выплаты ВПЛ будут рассчитывать по-новому: что изменится с 1 марта

Глава Минсоцполитики Оксана Жолнович назвала маркер, по которому украинское правительство будет определять, нужна ли переселенцам финансовая поддержка со стороны государства.

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С 1 марта 2024 года помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут рассчитывать, учитывая реальную потребность семьи в помощи. Также государство будет проверять уровень интегрированности человека в экономическое развитие страны. Об этом сказала в эфире телемарафона 26 февраля министр социальной политики Оксана Жолнович.

Выплаты переселенцам с 1 марта: что изменится

"Сегодня каждый должен присоединиться к экономическому развитию нашего государства. То есть, если люди не воюют, они должны работать, чтобы генерировать доход, давать нам возможность обеспечивать нашу оборону и в том числе поддержку социально незащищенных слоев", — сказала она.

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По ее словам, с 1 марта один из членов семьи внутренне перемещенных лиц, если второй ухаживает за детьми, должен работать или по крайней мере зарегистрировался в службе занятости. Это базовое условие, которое вводится дополнительно с 1 марта, оно будет служить маркером для выплаты помощи.

"То есть, человек должен интегрироваться, социализироваться и искать себе работу", — подчеркнула руководительница Минсоца.

Оксана Жолнович отметила, что формально прекратят получать помощь только те люди, у которых доход на каждого члена домохозяйств будет превышать показатель в 9 444 гривны. Все остальные будут иметь возможность обратиться и продолжить свои выплаты, если:

они работают, но заработок меньше 9 444 гривен;

ищут работу и зарегистрированы в службе занятости, как безработные.

"Все зависит от того, насколько люди не будут скрывать себя от государства и честно заявят, что они есть, они переместились и зарегистрируются в поисках работы", — добавила Оксана Жолнович.

Выплаты для ВПЛ: сколько получают переселенцы

Ежемесячная государственная компенсация составляет:

три тысячи гривен — лицам с инвалидностью и детям;

две тысячи гривен — для всех остальных внутренних переселенцев.

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