Компенсацию за жилье для переселенцев получат еще больше украинцев: что изменится

В Минреинтеграции уже работают над изменениями и расширить категории учреждений, которым также будут выплачивать денежную ​​компенсацию.

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В Украине компенсации за помощь с жильем для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) хотят предоставлять не только украинцам, но и благотворительным и общественным организациям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Речь о выплатах на коммунальные услуги, которое государство предоставляет гражданам за бесплатное расселение переселенцев в рамках программы "Прихисток". В неотапливаемый период украинцам выплачивает половину этой суммы — 450 гривен на оплату коммунальных услуг, а с 1 октября эта сумма увеличивается до 900 гривен на каждого переселенца.

В ведомстве отмечают, что компенсация за потребленные коммунальные услуги также предоставляется:

сельским, поселковым и городским советам для коммунальных предприятий, учреждений и заведений территориальной общины, а также государственным учебным заведениям;

районным госадминистрациям для предприятий, учреждений и заведений, действующих на основе общей коммунальной собственности территориальных общин района и находящихся в управлении районных советов;

предприятиям, учреждениям и заведениям общей коммунальной собственности территориальных общин области, которые находятся в управлении областных советов, а также государственным учебным заведениям;

физическим лицам-предпринимателям, частным предприятиям, учреждениям и заведениям, которые размещены на территории соответствующих областей (кроме частных учебных заведений).

"В то же время некоммерческие общественные объединения и благотворительные организации также участвуют в размещении ВПЛ, но им не предоставляют компенсацию", — говорят в Минреинтеграции.

Поэтому в ведомстве сейчас прорабатывают изменения, чтобы расширить категории учреждений, которым также будут выплачивать денежную ​​компенсацию на коммуналку.

В планах, что общественные организации и благотворительные фонды у которых есть статус неприбыльных организаций, и которые обустроили места, где переселенцы могут жить бесплатно, будут получать компенсации.

Государственная программа "Прихисток": как присоединиться

Такое право есть у украинцев с жильем, если они готовы разрешить переселенцам бесплатно жить в квартире или доме. Важное условие: они не должны быть родственниками тех, кому собираются предоставить жилье. Также для того, чтобы стать участником программы, нужно:

зарегистрировать свое жилье на сайте программы "Прихисток";

на следующий день подать заявление в органы местного самоуправления (в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения), указав имя и отчество каждого из размещенных лиц и добавляя копии документов, удостоверяющих их личность.

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Ранее Фокус объяснял, кому из переселенцев государство не будет предоставлять выплаты на проживание в 2024 году. При этом с 1 марта некоторым ВПЛ предоставление финпомощи продлят автоматически. Отметим, по данным вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, в Украине по состоянию на начало 2024 года есть почти пять миллионов ВПЛ.