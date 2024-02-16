Квартиры в пяти областях: когда в Украине будут строить жилье для ВПЛ
Как пояснили в Минреинтеграции, жилье гражданам будет предоставляться в пределах доступной долгосрочной аренды.
В Украине в 2024 году планируют строить новое жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Планируется, что в этом году за средства европейских партнеров построят две тысячи квартир. Об этом сообщила 16 февраля пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.Важно
Отмечается, что представители ведомства, Международной организации по миграции (МОМ), областных военных администраций и территориальных общин подписали меморандумы о сотрудничестве по строительству жилья для граждан, пострадавших от войны.
Строительство жилья будет происходить:
- в Черновицкой области (финансирование получит Хотинский и Черновицкий городские советы);
- в Ивано-Франковской области (финансирование предоставят Коломыйскому городскому совету);
- в Киевской области (финансирование предоставят Ирпенскому городскому совету и Гостомельской поселковой военной администрации);
- в Винницкой области (финансирование для Агрономического сельского совета, Ладыжинский и Хмельницкий городские советы);
- во Львовской области (финансированием обеспечат Старосамборский, Дрогобычский и Каменка-Бугский городские советы).
Предполагается, что две тысячи квартир построят для почти шести тысяч украинцев. Жильем обеспечат внутренних переселенцев и уязвимые категории местного населения в рамках доступной долгосрочной аренды.
"Обеспечение внутренних переселенцев жильем — одна из ключевых задач правительства на много лет вперед. Речь идет об украинских семьях, которые потеряли дома. Это большой вызов", — рассказала руководительница Минреинтеграции Ирина Верещук.
В ведомстве также рассказали, что проект по строительству жилья для ВПЛ финансово обеспечивает Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Средства предоставляются через Кредитное учреждение для восстановления (KfW). Сметная стоимость проекта составляет более 72 миллионов евро.
Временное жилье для переселенцев: как получить
Переселенцы, которые потеряли собственные квартиру или дом из-за полномасштабного вторжения россиян, кроме денежной помощи, могут получить от государства временное жилье. Для этого они должны подать заявление в уполномоченные органы (соответствующий сельский, поселковый, городской совет или его уполномоченные органы), о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания.
Кроме заявления требуется ряд документов, а именно:
- копия паспорта гражданина Украины;
- копия РНОКПП;
- копия справки ВПЛ и копии соответствующих справок членов семьи;
- копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.д.);
- копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении ВПЛ жилых помещений из фонда;
- копия доверенности и документов, удостоверяющих личность представителя — в случае подачи заявления уполномоченным представителем ВПЛ.
Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, сколько в Украине вынужденных переселенцев. По ее данным, по состоянию на начало 2024 года в стране есть более 4,9 миллиона внутренних переселенцев, из которых 2,5 миллиона ежемесячно получают выплаты.