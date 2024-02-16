Квартири в п'ятьох областях: коли в Україні будуватимуть житло для ВПО

Як пояснили в Мінреінтеграції, житло громадянам надаватиметься в межах доступної довгострокової оренди.

Related video

В Україні у 2024 році планують будувати нове житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Планується, що цього року за кошти європейських партнерів збудують дві тисячі квартир. Про це повідомила 16 лютого пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Важливо

Субсидії для переселенців: як оформити і що ще потрібно знати

Зазначається, що представники відомства, Міжнародної організації з міграції (МОМ), обласних військових адміністрацій і територіальних громад підписали меморандуми про співпрацю щодо будівництва житла для громадян, які постраждали від війни.

Будівництво житла відбуватиметься:

• у Чернівецької області (фінансування отримає Хотинська та Чернівецька міські ради);

• в Івано-Франківській області (фінансування нададуть Коломийській міській раді);

• у Київській області (фінансування нададуть Ірпінській міській раді та Гостомельській селищній військовій адміністрації);

• у Вінницької області (фінансування для Агрономічної сільської ради, Ладижинська та Хмільницька міські ради);

• у Львівської області (фінансуванням забезпечать Старосамбірську, Дрогобицьку та Кам’янка-Бузьку міські ради).

Передбачається, що дві тисячі квартир збудують для майже шести тисяч українців. Житлом забезпечать внутрішніх переселенців та вразливі категорії місцевого населення в межах доступної довгострокової оренди.

"Забезпечення внутрішніх переселенців житлом — одна з ключових задач уряду на багато років вперед. Йдеться про українські родини, які втратили домівки. Це великий виклик", — розповіла очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

У відомстві також розповіли, що проєкт з будівництва житла для ВПО фінансово забезпечує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Кошти надаються через Кредитну установу для відбудови (KfW). Кошторисна вартість проєкту становить понад 72 мільйони євро.

Тимчасове житло для переселенців: як отримати

Переселенці, які втратили власні квартиру чи будинок через повномасштабне вторгнення росіян, крім грошової допомоги, можуть отримати від держави тимчасове житло. Для цього вони мають подати заяву до уповноважених органів (відповідна сільська, селищна, міська рада або її уповноважені органи), про взяття на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання.

Крім заяви потрібна низка документів, а саме:

копія паспорта громадянина України;

копія РНОКПП;

копія довідки ВПО та копії відповідних довідок членів сім'ї;

копії документів, що підтверджують родинні стосунки заявника та всіх членів його сім'ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні ВПО житлових приміщень із фонду;

копія довіреності та документів, що посвідчують особу представника — у разі подання заяви уповноваженим представником ВПО.

Важливо

Деякі ВПО втратить виплати з 1 березня: у Мінсоцполітики розповіли, про кого йдеться (відео)

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, скільки в Україні вимушених переселенців. За її даними, станом на початок 2024 року в країні є понад 4,9 мільйона внутрішніх переселенців, з яких 2,5 мільйона щомісяця отримують виплати.