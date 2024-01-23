Тимчасове житло для переселенців: як українцям отримати допомогу від держави

Право стати на облік і претендувати на отримання тимчасового безоплатного житла є у внутрішніх переселенців із документами ВПО.

Related video

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні можуть розраховувати не тільки на отримання державної допомоги на проживання. Так, громадянам, крім фінансової підтримки, можуть надати і тимчасове житло. У "Юридичному пораднику для ВПО" на сторінці в соціальній мережі Facebook розповіли, як переселенцям скористатися цим правом.

Важливо

50 мільйонів євро на житло для переселенців: скільки квартир збудують для українців

Як переселенцям отримати тимчасове житло

Для початку громадянам, які залишилися без власного житла через повномасштабну війну, потрібно подати заяву про взяття на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання, до уповноважених органів (відповідна сільська, селищна, міська рада або її уповноважені органи), за місцем реєстрації його як ВПО.

Крім заяви потрібна низка документів, а саме:

копія паспорта громадянина України;

копія РНОКПП;

копія довідки ВПО та копії відповідних довідок членів сім'ї;

копії документів, що підтверджують родинні стосунки заявника та всіх членів його сім'ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні ВПО житлових приміщень із фонду;

копія довіреності та документів, що посвідчують особу представника — у разі подання заяви уповноваженим представником ВПО.

"Факт знищення або пошкодження житла, що призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім'ї", — наголошується в повідомленні.

Після цього українцям потрібно:

дочекатися рішення про взяття ВПО на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання, або про відмову у взятті на такий облік. Рішення про це приймають протягом одного робочого дня після подання заяви;

дізнатися про те, чи є у фонді житлових приміщень придатні для надання тимчасового використання житла;

уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дня надходження такого житла зобов'язаний його надати;

При цьому наголошується, що житлове приміщення не буде надано, якщо у ВПО або у будь-кого з членів сім'ї є у власності житлове приміщення/частина житлового приміщення, яке можна використовувати для проживання, а розмір приміщення складає не менше ніж 13,65 кв. метри на одну особу. Таке житло має розташовуватися на територіях:

які не включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ;

або включених до зазначеного Переліку, але для яких визначено дату завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

Важливо

Живуть у чужих людей: переселенці двічі втратили житло, тікаючи від ударів РФ (відео)

Нагадаємо, 12 січня стало відомо, що українці, які є власниками зруйнованого внаслідок бойових дій житла, можуть претендувати на державну допомогу, яку виплачують ВПО.

Також Фокус писав, що в Кабінеті міністрів ввели обмеження площі знищеного житла, на яке виділяється компенсація.