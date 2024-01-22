Виплати для ВПО можуть отримати ще більше українців: кому нададуть допомогу

Умови, за якими надається державна фінансова підтримка, стосується як громадян, які наразі перебувають в Україні, так і тих, хто повернувся до місця проживання, із якого перемістилися раніше.

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Українці, які є власниками зруйнованого внаслідок бойових дій житла, мають право на державні виплати, які отримують вимушено переміщені особи (ВПО). Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Ідеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить:

три тисячі гривень особам із інвалідністю й дітям;

дві тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

Як зазначають у відомстві, серед тих, хто має право на отримання довідки про взяття на облік як ВПО, особи, житло яких знищене або пошкоджене (до ступеня непридатності для проживання) внаслідок збройної агресії РФ (якщо є підтвердження відповідним актом обстеження технічного стану будинку або квартири). Відповідна умова передбачена Постановою Кабміну України №509.

"Громадянам, які залишилися без житла під час війни, виплати ВПО призначають відповідно до урядової Постанови від 20 березня 2022 року №332", — кажуть у пресслужбі Мінреінтеграції.

Також відповідну держдопомогу можуть призначити ще на один шестимісячний період, якщо особа повернулася до місця проживання, із якого вона перемістилася, відмовилася від допомоги, і після цього її житло було знищено або пошкоджено.

"Згідно з роз’ясненням Мінсоцполітики, ця допомога виплачується за наявності даних про пошкоджене / зруйноване житло в Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ проти України. Або за наявності документального підтвердження від органів місцевого самоврядування про пошкодження / знищення житлового приміщення внаслідок збройної агресії Росії, яке надається із заявою на отримання допомоги", — зауважили в Мінреінтеграції.

Виплати переселенцям: кого позбавлять допомоги у 2024 році

31 січня допомогу востаннє отримають громадяни, які:

перебували за кордоном понад 30 календарних днів поспіль (крім відрядження, перебування на лікуванні тощо);

відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

засуджені за окремі види злочинів проти основ національної безпеки або оголошених у розшук;

повернулися до покинутого місця проживання.

Також уряд проводить верифікацію майнового стану одержувачів. Тому без державних виплат можуть залишити:

тих, хто купив транспортний засіб, із року випуску якого минуло менш ніж п'ять років;

у яких є на депозитному банківському рахунку кошти на суму понад 100 тисяч гривень;

хто придбав іноземну валюту, а також банківські метали на понад 100 тисяч гривень.

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Нагадаємо, 20 грудня 2023 року віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що 350 тисяч українських переселенців приєдналися до програми "Прихисток", яка передбачає, що людям виділять безплатне житло. Також Фокус писав, що в одразу 20 регіонах України з 15 січня триває реєстрація на виплату фінансової допомоги від УВКБ ООН.