Выплаты для ВПЛ могут получить еще больше украинцев: кому окажут помощь

Условия, по которым предоставляется государственная финансовая поддержка касается как граждан, которые сейчас находятся в Украине, так и тех, кто вернулся к месту жительства, с которого переместились ранее.

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Украинцы, которые являются владельцами разрушенного в результате боевых действий жилья имеют право на государственные выплаты, которые получают вынужденно перемещенные лица (ВПЛ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание, которая составляет:

три тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям;

две тысячи гривен для всех остальных внутренне перемещенных лиц.

Как отмечают в ведомстве, среди тех, кто имеет право на получение справки о постановке на учет как ВПЛ, лица, жилье которых уничтожено или повреждено (до степени непригодного для проживания) в результате вооруженной агрессии РФ (если есть подтверждение соответствующим актом обследования технического состояния дома или квартиры). Соответствующее условие предусмотрено Постановлением Кабмина Украины № 509.

"Гражданам, которые остались без жилья во время войны, выплаты ВПЛ назначают в соответствии с правительственным Постановлением от 20 марта 2022 года № 332", — говорят в пресс-службе Минреинтеграции.

Также соответствующую госпомощь могут назначить еще на один шестимесячный период, если лицо вернулось к месту жительства, с которого оно переместилось, отказалось от помощи и после этого его жилье было уничтожено или повреждено.

"Согласно разъяснению Минсоцполитики, эта помощь выплачивается при наличии данных о поврежденном/разрушенном жилье в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ против Украины. Или — при наличии документального подтверждения от органов местного самоуправления о повреждении/уничтожении жилого помещения в результате вооруженной агрессии России, которое предоставляется с заявлением на получение помощи, — отметили в Минреинтеграции.

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31 января помощь в последний раз получат граждане, которые:

находились за границей более 30 календарных дней подряд (кроме командировки, пребывания на лечении и т.д.);

отбывают наказание в местах лишения свободы;

осуждены за отдельные виды преступлений против основ национальной безопасности или объявленных в розыск;

вернулись к покинутому месту жительства.

Также правительство проводит верификацию имущественного состояния получателей. Поэтому без государственных выплат могут оставить:

тех, кто купил транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет;

у которых есть на депозитном банковском счете средства на сумму свыше 100 тысяч гривен;

кто приобрел иностранную валюту, а также банковские металлы на более чем 100 тысяч гривен.

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Напомним, 20 декабря 2023 года вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что 350 тысяч украинских переселенцев присоединились к программе "Приют", которая предусматривает, что людям выделят бесплатное жилье. Также Фокус писал, что в сразу 20 регионах Украины с 15 января продолжается регистрация на выплату финансовой помощи от УВКБ ООН.