Выплаты для ВПЛ могут получить еще больше украинцев: кому окажут помощь
Условия, по которым предоставляется государственная финансовая поддержка касается как граждан, которые сейчас находятся в Украине, так и тех, кто вернулся к месту жительства, с которого переместились ранее.
Украинцы, которые являются владельцами разрушенного в результате боевых действий жилья имеют право на государственные выплаты, которые получают вынужденно перемещенные лица (ВПЛ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.Важно
Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание, которая составляет:
- три тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям;
- две тысячи гривен для всех остальных внутренне перемещенных лиц.
Как отмечают в ведомстве, среди тех, кто имеет право на получение справки о постановке на учет как ВПЛ, лица, жилье которых уничтожено или повреждено (до степени непригодного для проживания) в результате вооруженной агрессии РФ (если есть подтверждение соответствующим актом обследования технического состояния дома или квартиры). Соответствующее условие предусмотрено Постановлением Кабмина Украины № 509.
"Гражданам, которые остались без жилья во время войны, выплаты ВПЛ назначают в соответствии с правительственным Постановлением от 20 марта 2022 года № 332", — говорят в пресс-службе Минреинтеграции.
Также соответствующую госпомощь могут назначить еще на один шестимесячный период, если лицо вернулось к месту жительства, с которого оно переместилось, отказалось от помощи и после этого его жилье было уничтожено или повреждено.
"Согласно разъяснению Минсоцполитики, эта помощь выплачивается при наличии данных о поврежденном/разрушенном жилье в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ против Украины. Или — при наличии документального подтверждения от органов местного самоуправления о повреждении/уничтожении жилого помещения в результате вооруженной агрессии России, которое предоставляется с заявлением на получение помощи, — отметили в Минреинтеграции.
Выплаты переселенцам: кого лишат помощи в 2024 году
31 января помощь в последний раз получат граждане, которые:
- находились за границей более 30 календарных дней подряд (кроме командировки, пребывания на лечении и т.д.);
- отбывают наказание в местах лишения свободы;
- осуждены за отдельные виды преступлений против основ национальной безопасности или объявленных в розыск;
- вернулись к покинутому месту жительства.
Также правительство проводит верификацию имущественного состояния получателей. Поэтому без государственных выплат могут оставить:
- тех, кто купил транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет;
- у которых есть на депозитном банковском счете средства на сумму свыше 100 тысяч гривен;
- кто приобрел иностранную валюту, а также банковские металлы на более чем 100 тысяч гривен.
Напомним, 20 декабря 2023 года вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что 350 тысяч украинских переселенцев присоединились к программе "Приют", которая предусматривает, что людям выделят бесплатное жилье. Также Фокус писал, что в сразу 20 регионах Украины с 15 января продолжается регистрация на выплату финансовой помощи от УВКБ ООН.