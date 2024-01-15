Живут у чужих людей: переселенцы дважды потеряли жилье, убегая от ударов РФ (видео)

Иван и Владислава Шаманины выехали из городской квартиры в сельскую местность, пытаясь спастись от артударов. На новом месте потеряли жилье из-за пожара, рассказали журналисты.

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Молодая семья уехала из Никополя, где страдала от регулярных артиллерийских обстрелов ВС РФ. Люди не выдержали российских ударов, оставили квартиру в городе и перебрались в село в Черниговской области. Однако, обустроив новый дом, потеряли и его. О жизненных обстоятельствах семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) рассказали на портале "Суспільного".

Журналисты портала подготовили репортаж о семье Ивана и Владислава Шаманиных. Украинская семья, имея маленького ребенка, стали бездомными и проживают у соседей.

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Во время российско-украинской войны люди дважды потеряли жилье. Сначала — квартиру в Никополе на Днепропетровщине, которую заставили покинуть российские обстрелы. Затем — дом в селе Будище в Черниговской области: он сгорел.

Иван и Владислава Шаманины из Никополя Фото: Суспільне

На видео, опубликованном на Youtube-портале "Суспільного", Иван и Владислава рассказали о своей прошлой жизни. Как выяснилось, они имели квартиру в многоэтажке — жили там вместе с ребенком. После вторжения РФ в феврале 2022 года жена и двухлетний ребенок на время выбрались в Польшу, но потом вернулись. Впоследствии семья решила покинуть дом и уехать. Выбрали село Будище — там проживала родня, которая отыскала для них дом.

Село Будище на Черниговщине, куда переехала жители Никополя Фото: Суспільне

Дом купили, но при взгляде на него Владислава "расплакалась" — не ожидала, что окажется в такой ситуации. Переселенцы объяснили журналистам, что до этого никогда не жили в сельском доме, поэтому сначала им пришлось трудно. Однако впоследствии обжились — сделали ремонт, перевезли вещи, заселились вместе с ребенком и 84-летней бабушкой.

Именно бабушка заметила языки пламени, которые охватили новый дом вскоре после нового 2024 года, рассказали Владислава. Переселенцы успели вынести минимум вещей: остальные — или сгорели, или повреждены сотнями литров воды, которой тушили пожар.

Пожар в Будищах — поврежден потолок Пожар в Будищах — повреждена стиральная машина Пожар в Будищах — повреждена мебель

На видео из бывшего дома ВПЛ — разрушенный потолок и поврежденные вещи, — показали журналисты. Теперь семья собирает деньги на ремонт — имеют уже какую-то часть суммы. Выезжать не планируют: будут жить на новом месте, — пояснили Иван и Владислава.

Ситуация с ВПЛ — детали

Отметим, Никополь, откуда выбралась семья Шаманиных, расположены в 7-10 километрах от укреплений ВС РФ на левом берегу Днепра неподалеку от Запорожской АЭС. Враг регулярно наносит удары по ближайшим населенным пунктам. О некоторых из них писал Фокус: например, 10 января произошел очередной обстрел, в результате которого получили повреждения несколько жилых домов в Никополе, а также в Марганце.

Украинские власти призвали людей, проживающих неподалеку от зоны боевых действий, или страдающих от обстрелов, перебираться в другие регионы Украины, куда не долетают артиллерийские снаряды. Люди получают статус ВПЛ и имеют определенные выплаты, которые дают возможность наладить жизнь на новом месте.

Кроме того, в Украине начали специальную программу "еВідновлення", которая дает возможность получить жилье, утраченное в результате войны. На новые квартиры и дома выделено 50 млн грн, — сообщил 10 января в Минреинтеграции.