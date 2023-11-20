Новый обстрел Никополя: есть пострадавшие, повреждены жилые постройки и энергоинфраструктура (фото)

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, погибла 83-летняя женщина, а ранения получил 53-летний мужчина.

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Российские оккупанты в понедельник, 20 ноября, нанесли по Никополю Днепропетровской области артиллерийский удар. Об этом сообщил после обеда глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Во время артиллерийского обстрела Никополя оккупанты убили 83-летнюю женщину. Ранения получил 53-летний мужчина", — говорится в сообщении.

Также Лысак уточнил, что были повреждены три частных дома, две хозяйственные постройки, автомобиль, линия электропередач и газопровод.

И добавил, что информация еще уточняется.

Обстрелы Никополя — последние новости

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

14 ноября войска РФ атаковали Никополь тремя дронами-камикадзе. В результате удара один человек погиб, 72-летний мужчина получил ранения. Несколькими днями ранее захватчики нанесли удар по городу двумя ударными БпЛА — погибла 67-летняя местная жительница.

13 ноября россияне обстреляли Никопольскую громаду. В результате обстрела ранен 42-летний мужчина.

3 ноября войска РФ из артиллерии обстреляли Никопольский район, в результате чего были зафиксированы разрушения, есть раненые.

21 октября российские военные в очередной раз ударили по Никополю Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Один человек погиб.

11 октября во время удара по гимназии в Никополе погибли четыре человека.

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Напомним, Силы обороны Юга сообщили, что в ночь на 18 ноября российские оккупанты атаковали южные регионы беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-131/136. Силами противовоздушной обороны уничтожено восемь: Николаевская область — 6, по 1 в Херсонской и Одесской областях.

Кроме того, утром 20 ноября Вооруженные силы РФ обстреляли автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне.