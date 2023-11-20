Закрывают небо над столицей: в Politico рассказали, какие системы ПВО защищают Киев

По данным журналистов, в Киеве работают немецкие системы ближнего радиуса "Гепард", американские "Авенджеры" и MIM-23 Hawks, норвежские NASAMS, немецкие IRIS-t SLM, Patriot PAC-3 из США и франко-итальянский Eurosam SAMP/T.

Related video

В начале полномасштабной войны Вооруженные силы Украины активно использовали старые советские системы ПВО средней дальности, такие как С-300 и Бук М1, для того, чтобы защищать Киев от вражеских атак. Проблемой при этом было то, что ракеты для этих систем ранее поставлялись из России. Об этом сообщает Politico.

В настоящее время для защиты украинского неба задействованы не только старые советские системы, но и современные иностранные технологии.

Так, системы ближнего радиуса "Гепард" из Германии и "Авенджеры" из США осуществляют надежную защиту, не только от ракет, но и от беспилотников. На средний радиус действия в Киеве применяются американские MIM-23 Hawks, норвежские NASAMS и немецкие IRIS-t SLM. Что касается дальнобойных установок, в городе используются американские Patriot PAC-3 и франко-итальянский Eurosam SAMP/T.

Украинские военные показали, что способны интегрировать западное вооружение в советскую систему ПВО. Впрочем, в Киеве ожидают, что получат еще больше установок для защиты неба не только над столицей, но и над страной в целом, пишет СМИ.

Усиление ПВО Киева привело к тому, что его жители начали чувствовать себя в большей безопасности. Более того, в столицу теперь переезжают украинцы из других городов, где система защиты неба слабее. Как следствие, в Киеве и области, по данным ООН, сейчас проживают около 600 000 перемещенных лиц из других частей страны.

Напомним, что для усиления украинской противовоздушной обороны (ПВО) во время зимы на боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS, которые передали партнеры.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что западные партнеры предоставили Украине почти все то количество средств противовоздушной обороны, которое обещали, однако этого недостаточно.

Также 31 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нужно усилить противовоздушную оборону, чтобы потом экономить ресурсы. Он рассказал, что ракета для системы ПВО Patriot стоит 4,1 миллиона долларов, тогда как стоимость ремонта одного поврежденного энергоблока составляет 19,1 миллиона долларов.