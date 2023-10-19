Ночной обстрел ВС РФ: россияне атаковали две области Украины, есть жертвы и разрушения

В Днепропетровской ОВА отметили, что противник за последние сутки обстрелял сразу несколько районов региона из различного вооружения. В Николаевской области погибли минимум 2 человека.

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Российские оккупанты в ночь на 19 октября вновь атаковали мирные украинские города в южной и центральной частях страны. Фокус в одном материале собрал все, что известно о ночном массированном обстреле ВС РФ.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале написал, что поздно вечером ВС РФ нанесли удар по Павлограду. Ракета привела к разрушениям на объекте критической инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших.

Также посреди ночи продолжились обстрелы Никополя Днепропетровской области.

"Дважды попал по Марганецкой громаде и еще раз — по Мировской. Всего на территорию района прилетело почти три десятка артиллерийских снарядов. Какой ущерб они нанесли — выясняют спасатели. Продолжается обследование пораженной местности", — говорится в сообщении.

В этом случае тоже обошлось без погибших и пострадавших.

Под утро российские оккупанты вновь побеспокоили жителей Днепропетровской области. Силам ПВО удалось сбить над Кривым Рогом ракету.

Атака по Николаевской области: что известно

Виталий Ким в своем Telegram-канале написал, что в 00:55 россияне нанесли ракетный удар по городу Николаев, в результате чего возник пожар в складском помещении на территории одного из предприятий. Взрывная волна повредила многоквартирные дома, но обошлось без пострадавших.

Николаевский район также был атакован как 18 октября, так и в ночь на 19 октября.

Сначала были артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. После этого ракетный удар был нанесен по одному из населенных пунктов Степовской общины.

"Попадание зафиксировано по заведению питания. Под завалами погибли два человека, ранения получил один человек. В результате удара также повреждены жилые дома, сельхозпредприятие и другая гражданская инфраструктура", — пишет Виталий Ким.

Уже ближе к утру 19 октября в этом же населенном пункте зафиксированы обломки вражеского БПЛА Shahed-136/131, который удалось перехватить украинским силам ПВО. Обошлось без пострадавших.

Напомним, 19 октября сообщалось, что ВС РФ атаковали Украину дронами и баллистическими "Искандерами". По данным командования, россияне запустили 17 воздушных целей, включая семь ракет разного типа и девять "Шахедов". Часть целей удалось перехватить.