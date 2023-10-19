ВС РФ атаковали Украину дронами и баллистическими "Искандерами" (инфографика)

По данным командования, россияне запустили 17 воздушных целей, включая семь ракет разного типа и девять "Шахедов". Часть целей удалось перехватить.

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В ночь на 19 октября российские войска совершили массированную воздушную атаку на украинские города с применением баллистических ракет "Искандер-М" и ударных дронов типа Shahed, а также других управляемых ракет и ракетных систем. Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

Так, с 20.00 18 октября до 5.00 19 октября было зафиксировано 17 воздушных целей:

5 ракет Искандер-М;

1 зенитная управляемая ракета С-300;

1 управляемая авиационная ракета Х-59;

1 крылатая ракета (тип уточняется);

9 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Направления атак

Россияне нанесли удары по различным объектам в Украине, включая промышленные, инфраструктурные, гражданские и военные цели.

Результаты работы ПВО

Атаки были направлены на объекты в нескольких областях Украины, включая Донецкую, Николаевскую, Сумскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

Результаты работы ПВО

Специалисты Воздушных Сил Украины, в сотрудничестве с противовоздушной обороной других военных подразделений, перехватили часть воздушных целей. В результате были уничтожены 4 воздушные цели:

одна управляемая авиационная ракета Х-59;

три ударных БпЛА "Shahed-136/131".

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Напомним, ВС РФ вечером 18 октября атаковали Николаевскую область ракетами. В результате в населенном пункте в Степовской общине были повреждены жилые дома и сельхозпредприятие. В результате обстрела погибли два человека, еще один местный житель был ранен.

Ранее, в ночь на 18 октября, ВС РФ обстреляли Запорожье. В ОВА сообщили, что одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом в центре города. Погибли двое человек, еще двое получили ранения.