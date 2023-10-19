ЗС РФ атакували Україну дронами та балістичними "Іскандерами" (інфографіка)

За даними командування, росіяни запустили 17 повітряних цілей, включно з сімома ракетами різного типу та дев'ятьма "Шахедами". Частину цілей вдалося перехопити.

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У ніч на 19 жовтня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на українські міста із застосуванням балістичних ракет "Іскандер-М" та ударних дронів типу Shahed, а також інших керованих ракет і ракетних систем. Про це в четвер, 19 жовтня, повідомили в пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

Так, з 20.00 18 жовтня до 5.00 19 жовтня було зафіксовано 17 повітряних цілей:

5 ракет Іскандер-М;

1 зенітна керована ракета С-300;

1 керована авіаційна ракета Х-59;

1 крилата ракета (тип уточнюється);

9 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Напрямки атак

Росіяни завдали ударів по різних об'єктах в Україні, включно з промисловими, інфраструктурними, цивільними та військовими цілями.

Результати роботи ППО

Атаки були спрямовані на об'єкти в кількох областях України, включно з Донецькою, Миколаївською, Сумською, Дніпропетровською та Запорізькою областями.

Результати роботи ППО

Фахівці Повітряних Сил України, у співпраці з протиповітряною обороною інших військових підрозділів, перехопили частину повітряних цілей. У результаті було знищено 4 повітряні цілі:

одна керована авіаційна ракета Х-59;

три ударні БпЛА "Shahed-136/131".

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Удар ЗС РФ по Запоріжжю: ракета окупантів убила молоду пару (фото, відео)

Нагадаємо, ЗС РФ увечері 18 жовтня атакували Миколаївську область ракетами. У результаті в населеному пункті в Степовській громаді було пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство. Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще одного місцевого жителя було поранено.

Раніше, у ніч на 18 жовтня, ЗС РФ обстріляли Запоріжжя. В ОВА повідомили, що одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок у центрі міста. Загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення.