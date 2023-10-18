Есть погибший, повреждено 8 квартир: ВС РФ ударили по многоэтажному дому в Запорожье (фото)

По словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, ВС РФ нанесли 6 ракетных ударов по территории Запорожья.

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В ночь на 18 октября российские войска обстреляли ракетами Запорожье. Одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом в центре города. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

По его словам, ВС РФ нанесли 6 ракетных ударов по территории Запорожья в период с 01:33 по 01:48 ночи. В результате попадания одной из ракет в дом погиб как минимум один человек, еще двое — получили ранения. В здании повреждены 8 квартир.

"К сожалению, в результате террористической атаки 1 человек погиб, минимум два – ранены. Повреждены 8 квартир. Жители дома эвакуированы. Всем будет предоставлено временное жилье", — сообщил он.

ВС РФ ударили по центру Запорожье

ВС РФ ударили по центру Запорожье

Напомним, что СМИ подсчитали количество ракет РФ для ударов по Украине. Подсчеты показали, что Россия за полгода произвела около 600 ракет различных видов и все запустила по Украине. Поэтому для будущих обстрелов новых ракет нет, но есть запасы в арсеналах. Во время расчетов журналисты пользовались несколькими источниками. В частности, использовали сообщения ПС ВСУ об ориентировочном количестве запущенных и сбитых российских ракет.