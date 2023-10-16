Ракет на зиму хватит: СМИ подсчитали количество ракет РФ для ударов по Украине (инфографика)

Подсчеты СМИ показали, что Россия за полгода произвела около 600 ракет различных видов и все запустила по Украине. Поэтому для будущих обстрелов новых ракет нет, но есть запасы в арсеналах.

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В ночь с 15 на 16 октября ВС РФ запустили по Украине около 18 снарядов различных типов. В частности, применили одну баллистическую ракету "Искандер-М", пять авиаракет и 12 дронов-камикадзе "Шахед". Представитель Воздушного командования Юрий Игнат указал, что нынешние обстрелы ощутимо слабее и враг накапливает силы для будущих ударов. В СМИ подсчитали производственные мощности российского военно-промышленного комплекса и установили, есть ли возможность у Кремля собрать большое количество ракет для осенне-зимнего периода. Детали расчетов изложены на портале Defence Express.

Во время расчетов авторы портала пользовались несколькими источниками. В частности, использовали сообщения ПС ВСУ об ориентировочном количестве запущенных и сбитых российских ракет. После этого полученные данные сравнили с производственными мощностями ВПК России — об этом рассказывали представители ГУР Минобороны.

В итоге выяснили, что ВС РФ имеют минимальные запасы дальнобойных ракет Х-101, Х-555, Х-55, "Калибр", Р-500: речь идет только о запасах, накопленных в октябре. Однако угроза массированных ударов все еще остается. Украине угрожают другие типы вооружения, которым обладают россияне, объяснили расследователи.

Ракеты РФ: детали

Последний весенний массированный удар РФ состоялся в марте 2023 года, указали авторы портала. После этого была месячная пауза и обстрелы возобновились в мае. В целом с мая по сентябрь россияне выпустили по Украине 586 ракет, из них Х-101, Х-555, Х-55 — 429 единиц, "Калибров" — 130 ед., Р-500 — 27 ед.

Количество ракет, которыми РФ била по Украине с мая по сентябрь 2023 года Фото: Defence Express

Информация ГУР Минобороны свидетельствует, что российская промышленность с марта по июнь могла выпустить 280 ракет (речь идет о "Калибрах", Х-101 и Р-500), а с июля по сентябрь — 300 ракет. Если сложить эти числа, то получается, что российское командование запустило по Украине те же ракеты, которые произвело.

"РФ использовала в весенне-летний период ракеты с серийными номерами, которые соответствуют времени производства во втором и третьем квартале", — аргументируют расследователи свой вывод относительно темпов выпуска и использования ракет.

Итак, резюмируют исследователи, у РФ не было возможности собрать особо угрожающее количество ракет различных типов для обстрелов Украины. Сейчас единственные накопления — то, что выпустили в октябре. Однако стоит помнить, что в арсеналах Кремля есть и другие снаряды: баллистические ракеты, авиаракеты ракеты Х-22 и Х-59, противокорабельные ракеты "Оникс".

Отметим, во время ночного обстрела 16 октября россияне пытались повредить два украинских аэродрома — под Миргородом в Полтавской области и под Староконстантиновым в Хмельницкой области. При этом для ударов по Полтавщине использовали сразу три вида оружия: и "Шахеды", и баллистику, и авиаракеты. Воздушные Силы отчитались о частичных успехах сил ПВО, однако удар баллистической ракеты все же произошел — глава Полтавской ОГА рассказал о 50 поврежденных домах.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ударов РФ по территории страны станет больше. По мнению главы государства, врага будут интересовать объекты энергетической инфраструктуры. С позицией президента соглашается глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов: заявил, что ждет зимой блэкаутов.