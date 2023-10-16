ВС РФ ракетами и дронами атаковали Украину: взрывы были в нескольких областях, детали

По данным Воздушных сил, россияне осуществили комбинированную атаку, ударив по украинским городам ракетами и дронами-камикадзе. Одна из ракет была запущена по Миргороду.

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В Хмельницком ночью, 16 октября, произошла серия взрывов во время воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин.

По словам градоначальника, в Хмельницком работали силы противовоздушной обороны.

"Спасибо силам ПВО за работу и защиту! Держим строй!" — написал Симчишин в своем Telegram-канале.

Отметим, что на данный момент официальные источники не доложили о причинах и последствиях этих взрывов. Однако ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении дронов-камикадзе типа Shahed в направлении этого региона.

Комбинированная атака ВС РФ и работа ПВО в областях

Следует отметить, что в ту же ночь, 16 октября, российские вооруженные силы совершили комбинированную атаку, используя ударные беспилотники и ракеты, по ряду регионов Украины.

В частности, как сообщили в Воздушных силах, агрессор запустил ракету в сторону города Миргород Полтавской области. Была ли ракета перехвачена — не сообщалось, однако позже появилось сообщение о работе ПВО.

По данным ВС ВСУ, противовоздушная оборона также работала в Кропивницком и Староконстантинове Хмельницкой области.

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Напомним, в ночь на 15 октября 27 БПЛА неизвестного происхождения атаковали инфраструктурные объекты на территории России. В Минобороны РФ заявили, что 18 из 27 беспилотников якобы были уничтожены средствами ПВО над Курской областью, еще 2 — над Белгородской.

Днем ранее, 14 октября, взрывы прозвучали в оккупированном Севастополе, что в Крыму. Сообщалось, что жители города во время воздушной тревоги не могли попасть в укрытия.