Враг выдыхается, но обстрелы продолжаются: в Авдеевке рассказали о штурмах ВС РФ

За последнюю неделю российские войска активизировались на Авдеевском направлении — обстреливают город "Градами", минометами, ствольной артиллерией и управляемыми авиабомбами.

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Российские военные выдыхаются на Авдеевском направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

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По его словам, ВС РФ многократно пытались штурмовать город. Но сейчас, как отмечает Барабаш, есть признаки того, что враг медленно выдыхается. Также он говорит, что интенсивность обстрелов снизилась, но это не значит, что ВС РФ перестали обстреливать город. Обстрелы продолжаются из разных видов вооружений.

Обстрелы Авдеевки не прекращаются

По его словам уже есть признаки того, что градус напряжения несколько снижается.

"Честно говоря, со вчера градус падает. Не намного, не очень существенно, но ощутимо, что они уже выдыхаются. На мой взгляд, на процентов 15 у них меньше штурмовых действий. Но все равно — наваливают круглосуточно, есть стрелковые бои", – отметил Барабаш.

По его словам, по Авдеевке ВС РФ бьют из всех видов вооружений. Только 14 октября в городе было зафиксировано 18 обстрелов. При этом еще несколько дней назад за сутки по Авдеевке били более 30 раз. Так что есть тенденция к снижению интенсивности обстрелов.

"Используют все: "стволку", "Грады", минометы, управляемые авиабомбы. На одном обломке была маркировка за август 2023 года", – добавил он.

Ранее начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что оккупанты установили новую дату выхода на границы Донецкой области. По его словам, Авдеевку россияне сейчас просто стирают с лица земли.

В Авдеевке все еще остаются мирные жители Фото: twitter.com/ArisMessinis

И это притом, что в городе остаются мирные жители. Их, по словам Барабаша – 1618.

"По состоянию на сегодняшнее утро в городе остается 1618 человек. Была запланирована эвакуация, но пока не знаю, удалось ли ее организовать. Еще не было отчета. Вчера удалось вывезти двух человек, днем раньше — одного человека. За неделю вывезли 19 человек, а на предыдущей неделе — 11. То есть понемногу люди уезжают", – рассказал он.

Напомним, Авдеевка стратегически важна для Украины, потому находится что очень близко к Донецку. Также населенный пункт является стратегической высотой: весь город и большинство территорий – это господствующие высоты.

Ранее Барабаш говорил, что россияне все еще рассчитывают на победу в войне с Украиной, а потому до конца года хотят захватить Донецкую область.

"Они поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря. То есть, до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области", — заявил Виталий Барабаш.