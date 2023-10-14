ВС РФ получили новый приказ по полной оккупации Донецкой области: названа дата (карта)

По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, противник надеется, что оккупация крупных городов на Донбассе позволит им получить доступ к дальнейшим населенным пунктам.

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Российские оккупанты активизировали наступательные действия на Донбассе и поставили перед собой новую задачу. Связана она с захватом городов. Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Украинского радио" 13 октября.

По его словам, командование противника все еще надеется на успех в этой войне, поэтому до конца года планируют оккупировать город Авдеевка в Донецкой области, а также другие населенные пункты.

"Они поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря. То есть, до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области", — заявил Виталий Барабаш.

Начальник ГВА рассказал, какая сейчас ситуация в Авдеевке Фото: DeepStateMAP

Отдельно глава городской военной администрации отметил, что такая задача была поставлена не просто так и она имеет дальнейшее продолжение, по замыслу противника.

Россияне понимают, что в случае полной оккупации Авдеевки им будет гораздо проще дойти до Покровска и других населенных пунктов. Соответственно, им важно "взять высоты" города.

В то же время Авдеевка регулярно подвергается обстрелам со стороны ВС РФ и Виталий Барабаш отметил, что они попросту "стирают" город с карты, ведь разрушения колоссальные.

"Город действительно стирают. За ночь 13 авиаракетных ударов, за день уже 12, а за минувшие сутки 31 авиаракетный удар только по территории громады", — продолжил глава ГВА.

Напомним, 13 октября сообщалось, что боец легиона "Свобода" рассказал о ситуации под Авдеевкой. По его словам, в городе россияне уничтожили городскую больницу и церковь. Также массированно отрабатывают российские вертолеты, а по селам — управляемые авиабомбы.