"Тяжелые бои за террикон": боец легиона "Свобода" рассказал о ситуации под Авдеевкой (видео)
В Авдеевке россияне уничтожили городскую больницу и церковь, рассказал боец ВСУ. По городу массированно отрабатывают российские вертолеты, а по селам — управляемые авиабомбы.
Российское командование три назад, 10 октября, отдало приказ штурмовать позиции Сил обороны Украины под Авдеевкой. В бой бросили три бригады, которые пытаются обойти город с севера и юга — взять в клещи. Согласно заявлению главы местной военной администрации Виталия Барабаша, количество наступающих так велико, что он сравнил их с "тараканами". Боец легиона "Свобода" Максим Морозов рассказал о текущей ситуации и показал руины больницы и часовни, разбитых россиянами. Видео с коротким отчетом событий в Авдеевке выложил в Telegram-канале.Важно
Морозова подтвердил, что город находится под массированными обстрелами ВС РФ: "Ситуация в Авдеевке по состоянию на пятницу 13 октября остается чрезвычайно сложной".
В населенном пункте до сих пор находятся гражданские — "их готовы вывозить при первой необходимости".
По словам бойца, россияне используют для ударов по Авдеевке ракеты, которыми стреляют с вертолетов. Соседние села страдают от ударов КАБов. Под обстрелами — коксохимический завод.
Украинские воины продолжают удерживать позиции: уверен, что "тяжелые бои за террикон завершатся нашей победой".
Боец также опубликовал кадры разрушений в результате российских обстрелов. В частности, показал поврежденную городскую больницу, у которой не уцелело ни одного окна. Еще одна цель ВС РФ — православная часовня неизвестно чьего патриархата — киевского или московского. От нее осталась одна стена.
Бои под Авдеевкой: детали
В утреннем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 13 октября украинским бойцам удалось отбить все атаки врага возле трех населенных пунктов: под Авдеевкой, а также возле сел Ласточкино и Тоненькое (в 3 км к западу от Авдеевки, в 2 км от линии фронта).
Между тем пророссийские паблики сообщили, что ВС РФ не удалось захватить террикон, расположенный неподалеку от коксохимического завода.
Аналитики Института изучения войны отметили, какую цель преследует враг, атакуя населенный пункт с севера и юга. В частности, идя с севера, россияне могут захватить высоту возле коксохимического комбината, которая господствует над местностью. Продвинувшись еще дальше, перерезают логистику — линии снабжения ВСУ в Авдеевке. Тем временем российские части с юга закрывают "клещи" и начинают уличные бои.
Сейчас известно, что российское командование не достигнет успехов в наступлении: наоборот — массово теряет живую силу и технику. Бойцы ВСУ показали, как они уничтожили целую колонну танков, которые пытались идти в атаку. Также в сети появились кадры попадания по бронемашине, которая ехала посреди поля.
Напоминаем, вечером 12 октября россияне использовали под Авдеевкой зажигательные снаряды с фосфором: кадры удара появилось в сети. На событие никак не отреагировала международная организация Human Rights Watch: проигнорировали, в противовес аналогичным событиям в Секторе Газа.