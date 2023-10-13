"Тяжелые бои за террикон": боец легиона "Свобода" рассказал о ситуации под Авдеевкой (видео)

В Авдеевке россияне уничтожили городскую больницу и церковь, рассказал боец ВСУ. По городу массированно отрабатывают российские вертолеты, а по селам — управляемые авиабомбы.

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Российское командование три назад, 10 октября, отдало приказ штурмовать позиции Сил обороны Украины под Авдеевкой. В бой бросили три бригады, которые пытаются обойти город с севера и юга — взять в клещи. Согласно заявлению главы местной военной администрации Виталия Барабаша, количество наступающих так велико, что он сравнил их с "тараканами". Боец легиона "Свобода" Максим Морозов рассказал о текущей ситуации и показал руины больницы и часовни, разбитых россиянами. Видео с коротким отчетом событий в Авдеевке выложил в Telegram-канале.

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Хотят взять в клещи: боец легиона "Свобода" рассказал о боях под Авдеевкой (видео)

Морозова подтвердил, что город находится под массированными обстрелами ВС РФ: "Ситуация в Авдеевке по состоянию на пятницу 13 октября остается чрезвычайно сложной".

В населенном пункте до сих пор находятся гражданские — "их готовы вывозить при первой необходимости".

По словам бойца, россияне используют для ударов по Авдеевке ракеты, которыми стреляют с вертолетов. Соседние села страдают от ударов КАБов. Под обстрелами — коксохимический завод.

Украинские воины продолжают удерживать позиции: уверен, что "тяжелые бои за террикон завершатся нашей победой".

Боец также опубликовал кадры разрушений в результате российских обстрелов. В частности, показал поврежденную городскую больницу, у которой не уцелело ни одного окна. Еще одна цель ВС РФ — православная часовня неизвестно чьего патриархата — киевского или московского. От нее осталась одна стена.

Бои под Авдеевкой: детали

В утреннем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 13 октября украинским бойцам удалось отбить все атаки врага возле трех населенных пунктов: под Авдеевкой, а также возле сел Ласточкино и Тоненькое (в 3 км к западу от Авдеевки, в 2 км от линии фронта).

Штурмы под Авдовкой по состоянию на 13 октября Фото: DeepState

Между тем пророссийские паблики сообщили, что ВС РФ не удалось захватить террикон, расположенный неподалеку от коксохимического завода.

Ситуация под Авдеевкой: события возле террикона Фото: Скриншот

Аналитики Института изучения войны отметили, какую цель преследует враг, атакуя населенный пункт с севера и юга. В частности, идя с севера, россияне могут захватить высоту возле коксохимического комбината, которая господствует над местностью. Продвинувшись еще дальше, перерезают логистику — линии снабжения ВСУ в Авдеевке. Тем временем российские части с юга закрывают "клещи" и начинают уличные бои.

Сейчас известно, что российское командование не достигнет успехов в наступлении: наоборот — массово теряет живую силу и технику. Бойцы ВСУ показали, как они уничтожили целую колонну танков, которые пытались идти в атаку. Также в сети появились кадры попадания по бронемашине, которая ехала посреди поля.

Напоминаем, вечером 12 октября россияне использовали под Авдеевкой зажигательные снаряды с фосфором: кадры удара появилось в сети. На событие никак не отреагировала международная организация Human Rights Watch: проигнорировали, в противовес аналогичным событиям в Секторе Газа.