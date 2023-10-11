Неудачный штурм: колонна ВС РФ пыталась прорвать позиции Нацгвардии под Авдеевкой (фото)

Российские оккупанты решили проверить на прочность оборону нацгвардейцев. Проверка закончилась потерей 6 единиц бронетехники.

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В районе Авдеевки Донецкой области на одном из участков фронта российские оккупанты пошли в наступление колонной бронетехники на позиции бойцов Национальной гвардии Украины. Гвардейцы приняли бой и не дали вражеской технике даже доехать до их окопов. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Отмечается, что на Авдеевском направлении российские захватчики при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия. Они двинулись колонной в направлении позиций нацгвардейцев. Украинские защитники из спецподразделения НГУ "Омега" вовремя заметили вражескую технику и нанесли по ней удары из ПТРК и дронами.

"Бойцы подразделений спецназначения Нацгвардии "Омега", которые выполняют задачи на этом направлении за сутки уничтожили 6 единиц бронетехники противника, которые он использовал для проведения штурмовых действий, а также остановили попытку продвижения врага, нанеся потери в живой силе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате "штурма" россияне потеряли 2 танка, 3 БТР и 1 ББМ.

Напомним, что на Авдеевском направлении ВС РФ силами до 3 батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили почти 200 единиц техники ВС РФ. Оккупанты пошли в штурм, задействовали три батальона при поддержке танков и бронемашин возле Авдеевки.