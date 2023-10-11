Невдалий штурм: колона ЗС РФ намагалася прорвати позиції Нацгвардії під Авдіївкою (фото)

Російські окупанти вирішили перевірити на міцність оборону нацгвардійців. Перевірка закінчилася втратою 6 одиниць бронетехніки.

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В районі Авдіївки на Донеччині на одній з ділянок фронту російські окупанти пішли в наступ колоною бронетехніки на позицій бійців Національної гвардії України. Гвардійці прийняли бій і не дали ворожій техніці навіть доїхати до їхніх окопів. Про це повідомляє пресслужба НГУ.

Зазначається, що на Авдіївському напрямку російські загарбники за підтримки танків та броньованих машин активізували наступальні дії. Вони рушили колоною в напрямку позицій нацгвардійців. Українські захисники з спецпідрозділу НГУ "Омега" вчасно помітили ворожу техніку і завдали по ній ударів з ПТРК та дронами.

"Бійці підрозділів спецпризначення Нацгвардії "Омега", які виконують завдання на цьому напрямку за добу знищили 6 одиниць бронетехніки противника, які він використовував для проведння штурмових дій, а також зупинили спробу просування ворога, завдавши втрат у живій силі", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок "штурму" росіяни втратили 2 танки, 3 БТР та 1 ББМ.

Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку ЗС РФ силами до 3 батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили майже 200 одиниць техніки ЗС РФ. Окупанти пішли в штурм, залучили три батальйони за підтримки танків і бронемашин біля Авдіївки.