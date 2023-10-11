ЗСУ відбили штурми Авдіївки і наступають на двох напрямках, — Генштаб (карта)

За словами спікера Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, Силам оборони вдалося поліпшити тактичне положення на захід від Роботиного, а на півдні Бахмута проводять штурмові дії.

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Наступ ЗСУ триває за двома напрямками на передовій, українські захисники поліпшили тактичне становище і продовжують стримувати атаки на сході. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"На Авдіївському напрямку російські окупанти силами до 3 батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського", — зазначив речник.

Авдіївка на карті DeepState

Водночас бійці ЗСУ відбили всі атаки супротивників і не втратили власних рубежів і позицій.

ЗСУ наступають на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. За словами Ковальова, вдалося поліпшити тактичне положення в західній частині від Работиного, а також проводяться штурмові дії на півдні Бахмута.

Работине на карті DeepState

За даними аналітиків ISW, геолоковані дані, опубліковані 8 жовтня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на північному сході за 30 км від Великої Новосілки.

Російські окупанти, своєю чергою, через масштабні складнощі з управлінням окупаційним угрупованням на заході Запорізької області могли змінити командувача.

Також повідомлялося про невдалий штурм Авдіївки. Протягом доби ЗСУ знищили майже 200 одиниць російської техніки. Окупанти пішли в штурм, залучили три батальйони за підтримки танків і бронемашин біля Авдіївки.