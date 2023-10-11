Неудачный штурм Авдеевки: ВСУ за сутки уничтожили почти 200 единиц техники ВС РФ, — Генштаб (фото)

Оккупанты пошли в штурм тремя батальонами при поддержке танков и бронемашин возле Авдеевки. ВСУ отбили вражеские атаки и предотвратили потерю своих линий и позиций.

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За прошедшие сутки, 10 октября, Вооруженные силы Российской Федерации потеряли почти 200 единиц военной техники. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в Facebook.

С 24 февраля 2022 года по 11 ноября 2023 года общие боевые потери врага ориентировочно составили:

личного состава — около 283900 (+820) чел;

танков — 4863 (+34) ед;

боевых бронированных машин — 9220 (+91) ед;

артиллерийских систем — 6731 (+18) ед;

РСЗО — 809 (+1) ед;

средства ПВО — 545 (+1) ед;

самолетов — 316 (+1) ед;

вертолетов — 316 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 5226 (+19);

крылатые ракеты — 1530 (+0);

корабли / катера — 20 (+0) ед;

подводные лодки — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 9145 (+20) ед;

специальная техника — 965 (+4).

ВС РФ пошли в наступление на Авдеевку — потери ВС РФ за минувшие сутки

Вооруженные силы Российской Федерации усилили наступление в окрестностях Авдеевки, Тоненького, Керамика, Первомайского Донецкой области. В частности, в штурм враг пошел тремя батальонами при поддержке танков и бронемашин. Украинские военные отбили вражеские атаки и предотвратили потерю своих линий и позиций.

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ВС РФ пошли в наступление на фронте — что говорят в Генштабе ВСУ

Возле Купянска украинские военные отбили более 30 атак врага в районах Синьковки и Ивановки в Харьковской области. Кроме этого, ВСУ продолжают сдерживать наступление врага в окрестностях Макеевки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили российские атаки в окрестностях Клещиевки и Андреевки. ВСУ продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, имеют успехи к востоку от Клещиевки и к востоку от Андреевки.

10 октября ВСУ отбили более десяти вражеских атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Тогда как оккупанты вели безуспешные наступательные операции возле поселков Золотая Нива и Володино. Также украинцы сдерживают ВС РФ в окрестностях Инженерного и Вербового Запорожской области.

Удары ВСУ по ВС РФ 10 октября

ВС ВСУ нанесли 11 авиационных ударов по оккупантам, российскому вооружению и военной технике. Также было нанесено девять авиационных ударов по зенитно-ракетной системе ВС РФ. Украинские бойцы поразили российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Украинские ракетные войска поразили командный пункт, склад боеприпасов, три концентрации войск, вооружение, технику, семь артиллерийских систем и станцию электронной войны врага.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 10 октября сообщили, что оккупанты возобновили наступление возле Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области.

11 октября аналитики мониторингового сообщества DeepState заявили, что враг пошел в штурм в нескольких местах на Авдеевском участке. Отметили, что украинские военные дают отпор оккупантам.