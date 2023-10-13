"Убить нас всех": у Зеленского подтвердили, что ВС РФ применили фосфор в Авдеевке

В Офисе президента отметили, что командование России отправило большое количество личного состава именно на это направление фронта, однако ВСУ в тяжелых боях продолжают держать оборону.

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Российские войска используют фосфор во время наступления на Авдеевку. Об этом в Telegram-канале сообщил Андрей Ермак, руководитель Офиса президента.

Он отметил, что большое количество российских оккупантов отправили именно на это направление. По его словам, захватчики имеют целью достичь успехов благодаря количеству личного состава.

"Используют фосфор, хотят забросать все вокруг своим мясом", — заявил Ермак.

Глава Офиса президента сообщил, что украинская армия сейчас в сложных боях держит позиции. Война будет продолжаться, поскольку российские оккупанты не изменили своих целей.

"Цель врага неизменна — убить нас всех", — говорится в заметке Ермака.

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Он пояснил, что захватчики будут делать ставку именно на количество. Украина не намерена сдавать свои позиции.

Битва за Авдеевку

Оккупанты пытаются окружить Авдеевку и атакуют с флангов. Из-за напряженной ситуации в город затруднена логистика. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 13 октября сообщил, что оккупанты нанесли по городу несколько ракетных ударов с авиации и множество раз били по позициям украинских защитников.

12 октября бойцы ССО за сутки ликвидировали 8 единиц вражеской техники. Украинским военным удалось уничтожить танки, БМП, БТР и бронемобиль "Тигр". Также враг понес потери в живой силе.

Напомним, 13 октября аналитики ISW объяснили большие потери российских войск под Авдеевкой. По словам экспертов, с 10 октября суммарно ВС РФ смогли захватить лишь 4,52 квадратных километра с разных направлений вокруг Авдеевки. В ISW также сомневаются, что российская армия сможет окружить гарнизон ВСУ в городе.