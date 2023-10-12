Штурм РФ возле Авдеевки: бойцы ССО за сутки ликвидировали 8 единиц вражеской техники (видео)

Украинским военным удалось уничтожить танки, БМП, БТР и бронемобиль "Тигр". Также враг понес потери в живой силе.

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Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины за сутки уничтожили живую силу и восемь единиц тяжелой техники Вооруженных сил Российской Федерации возле Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

"Третий день внимание украинцев приковано к ситуации на Авдеевском направлении, где противник активизировал наступательные действия. Однако Силы обороны сорвали планы сумасбродного врага, отбили все атаки и удержали позиции", — говорилось в сообщении.

Отметили, что военные ССО одни из первых вступили в бой с врагом возле Авдеевки. В результате удачно проведенных засад, налетов и успешной работы экипажей ударных БПАК третьего полка ССО был уничтожен:

пять танков;

БМП;

БТР;

бронемобиль "Тигр".

Кроме этого, украинские военные ликвидировали десятки живой силы врага.

Также бойцы опубликовали ролик, в котором показали, как обнаруживали вражескую технику и наносили удачные удары по ней. После атак техника ВС РФ горела, а враг погибал.

"Воины ССО в очередной раз напоминают оккупантам: не пытайтесь ступать на украинскую землю, иначе она будет гореть под вашими ногами!" — добавили в сообщении.

Напомним, 10 октября стало одним из самых тяжелых дней для украинских военных возле Авдеевки Донецкой области. По информации мониторингового сообщества DeepState, враг пытался атаковать ВСУ несколькими колоннами и десантом.

Аналитики Института изучения войны за 10 октября сообщили, что ВС РФ возобновили наступление возле Авдеевки. Кроме этого, враг пошел в штурм в Запорожской области на линии Пятихатки-Жеребянки.

12 октября начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что оккупанты активизировались в районе Авдеевки. В частности, большинство сил враг бросает на север от города. По словам Барабаша, ВС РФ пытаются захватить Авдеевку в короткие сроки, в результате проводят штурмовые действия, которые не имеют успеха.