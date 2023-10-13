Бьют фосфором по Авдеевке: Братчук упрекнул международные организации, которые не видят действий РФ

Представитель Одесской ОГА отметил, что в мире мгновенно отреагировали на фосфорные боеприпасы в Секторе Газа. При этом не прозвучало ни одного заявления об использовании аналогичных снарядов российской армией.

Related video

В ночь с 12 на 13 октября войска ВС РФ использовали зажигательные снаряды с фосфором над позициями ВСУ в Авдеевке в Донецкой области. В то же время аналогичная ситуация произошла в Секторе Газа, о чем международная организация Human Rights Watch (HRW) сразу опубликовала срочное заявление. Глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что он не ожидает аналогичных заявлений международных организаций относительно событий в Украине. Об этом он сказал, комментируя последние события на фронте во время стрима на канале "Мы — Украина".

Важно

Силы обороны Украины удерживают свои позиции в Авдеевке — Зеленский (фото)

По словам Братчука, международные организации заметили использование фосфора в Секторе Газа, однако аналогичных событий в Украине "они не видят". ВС РФ под Авдеевкой нарушили правила войны — "это очередное военное преступление", заявил он. Однако никаких заявлений из-за рубежа не будет.

"А здесь они не видят. Будет ли какое-то заявление по этому поводу? Думаю, что никаких заявлений не будет"

Отметим, в Офисе президента подтвердили использование россиянами зажигательных боеприпасов с фосфором. Сейчас в соцсетях ООН и Human Rights Watch нет официальной реакции на свежее преступление россиян в Украине.

Сообщение главы Офиса президента Андрея Ермака относительно Авдеевки Фото: Telegram / Андрей Ермак

Бои под Авдеевкой — детали

Информацию об использовании фосфорных боеприпасов в Авдеевке опубликовали в мониторинговых пабликах. На видео с места событий указано, что событие произошло после 21:00 12 октября.

Фото: Скриншот

Генштаб ВСУ не подтвердил официально преступные действия российского командования. В утреннем отчете по состоянию на 13 октября указано, что врага сдерживали у населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое.

Ситуация под Авдеевкой по состоянию ни 13 октября 2023 года Фото: Deep State

Отметим, согласно данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российская армия понесла ощутимые потери во время штурмовых действий под Авдеевкой. Потери настолько впечатляющие, что их скрывают от собственного населения.

Между тем издание WP заявило, что ВС РФ к боям привлекли три бригады, которые должны штурмовать населенный пункт с севера и юга. Накануне боец легиона "Свобода" ВСУ указал, что враг, похоже, пытается взять город в клещи и начать уличные бои. Для ведения атак привлекли, кроме живой силы, еще и колонны танков — украинские воины показали, как подбивают российские бронемашины.

Напоминаем, во время боев под Авдеевкой подразделения ВС РФ потеряли до батальона живой силы, указали СМИ. Данные подтверждены Генштабом ВСУ: россияне потеряли более тысячи человек 12 октября.