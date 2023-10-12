Силы обороны Украины удерживают свои позиции в Авдеевке — Зеленский (фото)

Руководитель государства отметил, что именно благодаря смелости украинских солдат удается сдерживать врага и стоит помнить об этом.

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Украинские военные удерживают свои позиции в Авдеевке Донецкой области, где в последние дни российские захватчики устраивают массированные штурмы. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что сейчас бойцы успешно отражают наступления. Руководитель государства оценил украинскую смелость и единство. По его словам, именно эти факторы определяют, как завершится эта война.

"Авдеевка. Держим позиции", — заявил Зеленский.

Битва возле Авдеевки — наступление войск РФ

10 октября российские войска начали наступление с задействования большого количества техники и пехоты на участке фронта в районе Авдеевки. Вблизи Водяного, куда подразделения захватчиков пробирались, чтобы потом штурмовать город, они потеряли технику прямо на мосту.

Бойцы 53 бригады ВСУ сообщили подробности боев с врагом в Донецкой области. Защитники добрались до российского танка, который направлялся в направлении Авдеевки. Бронемашину уничтожили посреди поля, попав из ПЗРК.

Генштаб ВСУ 11 октября сообщил, что за сутки украинские защитники уничтожили почти 200 единиц техники ВС РФ. Оккупанты пошли в штурм тремя батальонами при поддержке танков и бронемашин возле Авдеевки. ВСУ отбили вражеские атаки и предотвратили потерю своих линий и позиций.

Напомним, 11 октября аналитики ISW сообщили, что россияне начали наступление на Авдеевку, чтобы оттянуть ВСУ от Роботино, где у украинских войск сложились условия для прорыва. По словам американских обозревателей, оккупанты развернули нерегулярные силы вдоль линии фронта. Речь идет об элементах 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР", а также добровольческих формированиях.