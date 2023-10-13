Б'ють фосфором по Авдіївці: Братчук дорікнув міжнародним організаціям, які не бачать дій ЗС РФ

Представник Одеської ОВА зазначив, що у світі миттєво відреагували на фосфорні боєприпаси у Секторі Гази. При цьому не пролунало жодної заяви щодо використання аналогічних снарядів російською армією.

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В ніч з 12 на 13 жовтня війська ЗС РФ використали запалювальні снаряди з фосфором над позиціями ЗСУ у Авдіївці у Донецькій області. Водночас аналогічна ситуація сталась у Секторі Газа, про що міжнародна організація Human Rights Watch (HRW) відразу опублікувала термінову заяву. Голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук зазначив, що він не очікує аналогічних заяв міжнародних організацій щодо подій в Україні. Про це він сказав, коментуючи останні події на фронті під час стріму на каналі "Ми — Україна".

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Зі слів Братчука, міжнародні організації помітили використання фосфору у Секторі Гази, однак аналогічних подій в Україні "вони не бачать". ЗС РФ під Авдіївкою порушили правила війни — "це черговий воєнний злочин", заявив він. Однак ніяких заяв з-за кордону не буде.

"А тут вони не бачать. Чи буде якась заява з цього приводу? Думаю, що ніяких заяв не буде"

Зазначимо, у Офісі президента підтвердили використання росіянами запалювальних боєприпасів з фосфором. Наразі у соцмережах ООН та Human Rights Watch немає офіційної реакції на свіжий злочин росіян в Україні.

Допис голови Офіса президента Андрія Єрмака щодо Авдіївки Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Бої під Авдіївкою — деталі

Інформацію про використання фосфорних боєприпасів у Авдіївці опублікували у моніторингових пабліках. На відео з місця подій вказано, що подія після 21:00 12 жовтня.

Фото: Скриншот

Наразі Генштаб ЗСУ не підтвердив офіційно злочинні дії російського командування. У ранковому звіті станом на 13 жовтня вказано, що ворога стримували біля населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке.

Ситуація під Авдіївкою станом на 13 жовтня 2023 року Фото: Deep State

Зазначимо, згідно з даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російська армія зазнала відчутних втрат під час штурмових дій під Авдіївкою. Втрати настільки вражаючі, що їх приховують від власного населення.

Тим часом видання WP заявило, що ЗС РФ до боїв долучили три бригади, які повинні штурмувати населений пункт з півночі та півдня. Напередодні боєць легіону "Свобода" ЗСУ вказав, що ворог, схоже, намагається взяти місто у кліщі і почати вуличні бої. Для ведення атак долучили, крім живої сили, ще й колони танків — українські воїни показали, як підбивають російські бронемашини.

Нагадуємо, під час боїв під Авдіївкою підрозділи ЗС РФ втратили до батальйону живої сили, вказали ЗМІ. Дані підтверджено Генштабом ЗСУ: росіяни втратили більш як тисячу осіб протягом 12 жовтня.