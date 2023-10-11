Намагаються оточити: бійці ЗСУ показали зіткнення з танками ЗС РФ під Авдіївкою (відео)

Бійці ЗСУ дістали до російського танка, який прямував у напрямку Авдіївки. Бронемашину знищили посеред поля, влучивши з ПЗРК.

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10 жовтня російські підрозділи активізували штурмові дії навколо Авдіївки. Для штурмів використали колони живої сили, які атакували з навколишніх населених пунктів за підтримки артилерії та авіації. 11 жовтня бої навколо міста продовжились. В деталях подій в Авдіївці розібрався Фокус.

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Невдалий штурм: колона ЗС РФ намагалася прорвати позиції Нацгвардії під Авдіївкою (фото)

Бійці 53 бригади ЗСУ опублікували кадри протистояння з ворогом на Донеччині. Показали, що росіяни під Авдіївкою використовують бронетехніку, яка рухається навпростець через поля. Українські воїни зупинили атаку ЗС РФ, підбивши бронемашину ракетою ПЗРК, — про це свідчить відео, опубліковане у мережі. Також зазначається, що "витримала одну з наймасованіших атак".

Крім того, росіяни б'ють по житлових кварталах Авдіївки. На одному відео видно, як димить з вікон будинку, в який влучила російська ракета, — повідомив голос за кадром. Вказується, що "ситуація напружена" і "ворог намагається оточити місто".

Новини Авдіївки: деталі

Голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив, що на території міста, де майже два роки тривають бойові дії, досі перебуває 1600 цивільних. Особливо потужно росіяни атакують з півночі — тут стались стрілецькі бої. Також для ударів по місту застосували РСЗВ "Град" та ствольної артилерії.

Про ситуацію в Авдіївці - Віталій Барабаш Фото: Скриншот

Зазначимо, згідно з даними спільноти DeepState, ЗС РФ рушила на штурм з п'яти населених пунктів: Красногорівки, Новоселівки Другої, Водяного, Пісків і Веселого. Якщо позначити ці населені пункти на карті, то видно, що між крайніми точками позиції РФ навколо Андріївки — близько 10 кілометрів. Найближча відстань до Авдіївки — близько п'яти кілометрів.

Ситуація навколо Авдіївки станом на 11 жовтня 2023 року Фото: DeepState

У крайньому звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 11 жовтня вказано, на ділянці фронту ОСУВ "Таврія" відбили усі атаки ЗС РФ біля населених пунктів Авдіївка, Тоненького, Кераміки та Первомайського. Під час атак росіяни використовували танки та БМП.

Один з бійців ЗСУ, який стримує росіян під Авдіївкою, розповів, що ворог кинув у бій більш як батальйон живої сили (400-800 ос.) та близько 30 одиниць військової техніки.

Нагадуємо, у мережі опублікували відео з траси, якою рухались російські танки у напрямку Авдіївки. На відео видно, як бронемашина ЗС РФ була втрачена у небойовій ситуації: просто шубовснула у воду. Тим часом на іншій ділянці фронту бійцям ЗСУ вдалось знищити розмінувальну машину росіян.